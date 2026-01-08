CCU 메가프로젝트·수소·디지털 트윈…정부, 2026년 1511억원 투자

연구에서 실증·상용화로…기후·환경·에너지 R&D 판 바꾼다

과학기술정보통신부가 이산화탄소 포집·활용(CCU)과 청정수소, 인공지능(AI) 기반 기후기술을 축으로 한 대규모 연구개발(R&D) 투자를 통해 기후위기 대응에 속도를 낸다.

과학기술정보통신부는 수소에너지, CCU, 태양전지, 기후적응 기술 개발 등에 총 1511억원을 투입하는 '2026년도 기후·환경·에너지 연구개발사업 시행계획'을 확정하고 본격적인 사업 추진에 나선다고 8일 밝혔다. 이는 전년 대비 75.2% 증가한 규모다.

이번 시행계획은 기후기술을 연구 단계에 머무르지 않고 대규모 실증과 산업 현장으로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 과기정통부는 CCU 메가프로젝트를 포함해 총 10개 신규 사업을 추진하며, 민·관 협력 기반의 실증과 상용화 연계를 강화할 방침이다.

CCU 메가프로젝트는 철강·발전 등 온실가스 다배출 산업을 대상으로 이산화탄소 공급부터 CCU 제품 생산까지 전 과정을 연계하는 대형 실증 사업이다. 2026년부터 2030년까지 총 3806억원이 투입되며, 포스코홀딩스와 LG화학 등 민간 기업이 참여한다.

과기정통부는 청정수소 분야에서도 산·학·연·관 협력을 통해 기술 경쟁력을 강화한다. 촉매와 공정 개발 과정에 AI를 접목하고, 도시 환경 변화를 모사하는 디지털 트윈 기술을 고도화하는 등 AI·디지털 기반 기후기술 연구를 본격 확대할 계획이다.

아울러 CCU 산업 기반 강화를 위해 전문기업 확인 제도와 기술·제품 인증 체계를 마련하고, '첨단 플라즈마 기술개발 전략', 'CCU 산업 육성 및 기술 상용화 전략' 등 관련 정책도 새롭게 수립한다.

과기정통부는 연구개발 성과가 민간에 확산되는 선순환 구조를 구축하기 위해 제도 개선과 대형 신규 연구개발 사업 기획을 병행하며 기후·환경·에너지 분야 투자를 지속 확대할 방침이다. 2026년도 신규 과제 공모와 관련한 세부 사항은 이달 말 한국연구재단 누리집을 통해 안내될 예정이다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



