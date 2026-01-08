광주시, 2026년 35개 행정제도·정책 새로 시행…복지·보건 강화

광주시, 2026년부터 달라지는 35가지 행정제도

경기 광주시는 2026년 병오년을 맞아 시민이 체감할 수 있는 지속가능한 도시 발전을 목표로 일반행정, 복지·보건, 환경·안전 등 3개 분야에서 총 35개의 행정제도와 정책을 새롭게 시행한다고 8일 밝혔다.

일반행정 분야는 4건으로, 청년의 문화 향유 기회 확대에 초점을 맞췄다. 청년문화예술패스 지원 대상을 기존 19세에서 20세까지 확대해 청년들이 일상속에서 문화·예술을 보다 폭넓게 경험할 수 있도록 할 계획이다.

복지·보건 분야는 총 27건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 국가보훈대상자에 대한 예우 강화를 위해 국가 유공자에게 지급되는 보훈·참전·생활보조 수당은 월 18만원으로, 사망 참전유공자 배우자에게 지급되는 복지수당은 월 13만원으로 각각 3만원씩 인상된다. 시는 이를 통해 국가유공자의 자긍심을 높이고, 보훈 문화 확산에 기여할 것으로 기대하고 있다.

출산·양육 지원 정책도 강화된다. 시는 지역 특성을 반영해 다태아 산모 교통비 지원 제도를 새롭게 도입한다. 두 명 이상의 태아를 임신한 임산부를 대상으로 산부인과 진료 시 필요한 교통비를 최대 50만 원까지 지원해 출산 가정의 신체적·경제적 부담을 완화한다는 방침이다.

보육 환경 개선을 위한 제도도 확대된다. 동일 어린이집에서 2년 이상 반을 담당한 보육 교직원을 대상으로 장기근속 수당을 인상해 2년 이상 15년 미만 근속자에게 월 2만 원을 추가 지원한다.

이는 보육 교직원의 처우 개선과 함께 안정적인 보육 환경 조성으로 이어질 것으로 전망된다. 이 밖에도 복지·보건 분야에서는 총 24개의 제도가 시민 체감도를 높일 예정이다.

환경·안전 분야는 4건으로, 공동주택 노후 공용시설 개선 지원 사업이 추진된다. 사용승인을 받은 지 15년 이상 경과한 30세대 미만 연립·다세대주택을 대상으로 하며 노후도와 시설 위험성, 시급성 등을 종합적으로 고려해 지원 대상을 선정한다. 총사업비 1억 원은 전액 시비로 편성되며 단지별로 총사업비의 80% 범위내에서 최대 1600만원까지 지원한다.

방세환 시장은 "2026년 새롭게 시행되는 행정제도는 시민의 일상 속 불편을 해소하고 삶의 질을 높이는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이며 실효성 있는 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.





