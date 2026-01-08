본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

무안군, 2026 신년인사회 개최

호남취재본부 정승현기자

입력2026.01.08 13:02

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기관·사회단체장 한자리에

지난 7일 지역내 기관 사회단체장들이 참석한 가운데 신년인사회를 가졌다. 무안군 제공

지난 7일 지역내 기관 사회단체장들이 참석한 가운데 신년인사회를 가졌다. 무안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군은 2026년 병오년 새해를 맞아 지난 7일 무안군청 회의실에서 기관·사회단체장 신년인사회를 개최했다.


군에 따르면 이날 행사에는 김산 군수를 비롯해 군의회 의장, 도의원, 지역 내 각급 기관·사회단체장 등 100여 명이 참석했다.

행사는 참석자 상호 간 신년 인사를 시작으로 국민의례, 군수 신년사, 떡케이크 절단식, 건배 제의 순으로 진행됐다.

김산 무안군수는 신년사를 통해 "2026년을 무안의 도약을 위한 전환의 해로 규정하고, 기관·사회단체와의 협력을 통해 지역 발전을 추진하겠다"는 뜻을 밝혔다.


군은 이날 ▲미래 선도 도시 도약 ▲지속 가능한 도시 조성 ▲공항·교통·에너지·산업 분야의 연계 발전 ▲기관·사회단체와의 협력 강화 ▲군민 삶의 질 향상을 위한 행정 추진 방향을 제시했다.


한편 참석자들은 지역 농특산물인 황토고구마로 만든 고구마 단술과 양파를 활용한 오링떡을 함께 나누며 신년 인사를 이어갔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

새로운 이슈 보기