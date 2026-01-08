본문 바로가기
SK하이닉스 '78만닉스' 등극…코스피도 4620 장중 최고치

김대현기자

입력2026.01.08 10:53

시계아이콘00분 41초 소요
코스피지수가 8일 4620선대를 넘기며 장중 사상 최고치를 경신했다. 글로벌 고대역폭메모리(HBM) 시장 선도 업체인 SK하이닉스 는 메모리 반도체 호황 속에 주가가 78만원대를 넘겼다.


8일 오전 10시43분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 66.83포인트(1.47%) 오른 4617.89에 거래됐다. 장중 4622.32에 거래되며 장중 역대 최고가를 찍기도 했다. 이날 지수는 19.60포인트(0.43%) 내린 4531.46으로 출발했다가 반등에 성공했다. 외국인이 687억원, 기관이 2870억원어치를 각각 순매도했고, 개인은 2784억원어치를 순매수했다.

코스피가 장중 사상최고치를 경신한 가운데 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 조용준 기자

코스피가 장중 사상최고치를 경신한 가운데 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 조용준 기자

특히 SK하이닉스가 전 거래일 대비 6.20% 상승한 78만8000원에 거래되며 '78만닉스'로 등극했다. SK하이닉스는 이달 말 지난해 4분기 실적 발표를 앞두고 있다. 마이크론과 삼성전자 등 다른 대형 반도체 기업들과 마찬가지로 역대 최고 수준의 실적이 기대된다. 이날 실적을 발표한 삼성전자 도 전 거래일 대비 2200원(1.56%) 오른 14만3200원에 거래되고 있다.

한국투자증권은 이날 SK하이닉스에 대한 투자의견을 매수로 유지하고, 목표주가를 기존 대비 37% 높은 96만원으로 상향 조정했다. SK하이닉스의 지난해 4분기 실적 전망에 대해, 채민숙 한국투자증권 연구원은 "매출액 32조6000억원, 영업이익 17조9000억원을 기록할 것"이라며 "영업이익은 시장 평균 전망치를 15% 웃돌겠다"고 내다봤다. 이에 따라 올해 영업이익 추정치는 기존 81조원 대비 58% 높인 128조원으로 제시했다.


같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.97포인트(0.10%) 내린 946.42를 기록했다. 코스닥은 3.32포인트(0.35%) 오른 950.71로 출발했다가 약보합세로 전환했다. 외국인이 1108억원어치를 순매도했고, 기관은 204억원, 개인은 919억원어치를 각각 순매수했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

