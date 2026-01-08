영암군, 공모·수상 성과 '두각'

37건 선정·47건 수상…정책 경쟁력 입증

영암군이 공공서비스디자인 우수과제 선정을 통해 대통령상을 수상했다. 영암군 제공

전남 영암군이 지난해 공모사업과 각종 대외 평가에서 잇따른 성과를 거두며 정책 경쟁력을 입증했다.

군은 2025년 한 해 동안 총 37건의 공모사업에 선정돼 국·도비 1,029억 원을 포함한 총 1,576억 원의 사업비를 확보했으며, 각종 평가와 경진대회에서 47건의 수상 실적을 기록했다.

주요 공모사업으로는 국토교통부의 지역제안형 특화 공공임대주택 사업(407억 원), 수소도시 조성사업(350억 원), 2025 지역활력타운 조성사업(183억 원) 등이 포함돼 주거 여건 개선과 미래 성장동력 확보의 발판을 마련했다.

수상 실적 역시 대통령상과 부처 장관상, 대상 등 굵직한 정부 포상이 다수 포함됐다. 행정안전부 주관 '공공서비스디자인 성과공유대회' 대통령상을 비롯해 2025년 시·군 농정업무 종합평가 최우수상, 2025 로컬콘텐츠페스타 대상 등이 대표적이다.

특히 한국매니페스토실천본부의 공약이행평가에서 3년 연속 최고등급인 SA등급을 획득하며, 정책 신뢰도와 행정 역량을 동시에 인정받았다.

분야별로는 행정·정책 분야 12건, 경제·재정 7건, 문화·관광 5건, 보건·복지·안전 16건, 농촌·지역활력 7건의 수상 성과를 거뒀다.

행정·정책 분야에서는 한국지방자치학회 지방행정혁신대상 우수상, 행정안전부 지방자치단체 생산성 대상 장려상이, 경제·재정 분야에서는 지방물가 안정관리 평가 우수 지자체 선정과 전라남도 일자리 경제 한마당 투자유치 최우수상이 눈에 띈다.

문화·관광 분야에서는 문화체육관광부 공립박물관 평가인증 우수기관, 국토교통부 대중교통 경영·서비스 평가 우수상이, 보건·복지·안전 분야에서는 공공서비스디자인 성과공유대회 대통령상과 질병관리청 결핵예방의 날 국무총리 기관표창이 포함됐다. 농촌·지역활력 분야에서는 산업통상자원부 산업단지 구조고도화 어워드 공공투자 최우수상과 농림축산식품부 농기계임대사업 종합평가 최우수상 등이 성과로 꼽힌다.

우승희 영암군수는 "공모사업 선정과 다양한 분야의 수상 실적은 전 부서가 함께 노력해 만든 결실"이라며 "2026년에도 군민이 일상에서 체감할 수 있는 행정 혁신을 이어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 염승훈 기자



