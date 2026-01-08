본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

'재산신고 누락' 이병진, 대법서 당선무효형 확정…의원직 상실

염다연기자

입력2026.01.08 11:19

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1심서 공직선거법 위반 벌금 700만원, 부동산실명법 500만원

제22대 국회의원 선거 당시 재산 내역을 일부 누락 신고한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 이병진 더불어민주당 의원이 대법원에서 당선무효형을 확정받아 의원직을 상실했다.

이병진 더불어민주당 의원. 연합뉴스

이병진 더불어민주당 의원. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

8일 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 공직선거법 위반 및 부동산실명거래법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 의원의 원심판결을 확정했다. 국회의원은 금고 이상의 형이 확정되거나, 공직선거법 위반 혐의로 100만원 이상 벌금형이 확정되면 의원직을 잃는다.


이 의원은 2024년 4월 총선 당시 아산시 영인면 신봉리 토지에 대한 근저당권을 설정한 내역과 주식 보유 현황, 주식 관련 융자 등 일부를 누락한 채 선거관리위원회에 신고한 혐의 등으로 불구속기소 됐다.

1심과 이 의원에게 선거법 위반 혐의에 대해선 벌금 700만원을, 부동산실명거래법 위반 혐의에 대해선 벌금 500만원을 각 선고했다. 2심 재판부도 "차명계좌 보유 주식 등은 스스로 신고하지 않으면 파악할 수 없는 것으로 그 비난 가능성도 매우 높다"며 원심판결을 유지했다.


이 의원은 "타인 명의 계좌에 보유한 주식은 내 것이 아니다"라며 상고했으나 대법원은 원심 판단에 잘못이 없다고 보고 이날 상고를 기각했다. 대법원은 "조합재산, 확정된 별건 형사 기록의 증거능력, 공직자윤리법 제4조 제1항의 '사실상 소유하는 재산'에 관한 법리를 오해해 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"고 판단했다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

새로운 이슈 보기