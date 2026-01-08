본문 바로가기
펫츠비아 엣지, '하우스오브신세계 청담' 도프너 입점

최호경기자

입력2026.01.08 10:43

갤러리아 WEST 명품관 입점도 앞둬

보람그룹 계열사 비아생명공학은 백화점 전용 프리미엄 라인 '펫츠비아 엣지'가 반려동물 하이엔드 셀렉숍 '도프너'를 통해 '하우스오브신세계 청담'에 입점했다고 8일 밝혔다.


'펫츠비아'는 반려동물의 털이나 발톱에서 생체원소를 추출해 합성 보석으로 제작하는 반려동물 전용 주얼리 브랜드다. '펫츠비아 엣지'는 백화점 명품관 등에 공급되는 최상위 상품 라인이다.

비아생명공학의 반려동물 생체보석 '펫츠비아 엣지'가 도프너를 통해 하우스오브신세계 청담에 입점했다. 보람그룹

이번 입점은 하이엔드 셀렉숍 '도프너'와의 협업으로 이뤄졌다. '하우스오브신세계 청담' 지하 1층에 위치한 도프너는 프랑스 하이엔드 펫패션 '파제리'와 영국 럭셔리 펫웨어 '리쉬런던' 등 글로벌 브랜드를 선보이고 있다.


비아생명공학 관계자는 "'펫츠비아 엣지'는 반려동물과의 추억을 과거 또는 현재로 간직하려는 고객 니즈를 반영한 결과물"이라며 "이번 하우스오브신세계 청담 입점을 계기로 반려동물용 생체보석이 하이엔드 라이프스타일의 핵심 카테고리로 자리 잡길 기대한다"고 했다.


도프너와 펫츠비아 엣지는 올 상반기 중 갤러리아 WEST 명품관 입점을 앞두고 있다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
