SKT, 신안 저소득 아동 지원

지난 6일 skt가 업무협약을 통해 신안군 관내 저소득 아동 요금지원에 나섰다. 신안군 제공

SK텔레콤이 전남 신안군 저소득 아동을 대상으로 이동통신 지원에 나섰다.

군과 SK텔레콤은 지난 7일 신안군가족센터에서 '2026년 SK텔레콤 사회공헌(이동통신)사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 SK텔레콤은 드림스타트 대상 만 12세 이하 저소득 아동 28명에게 휴대폰 단말기를 무상으로 제공하고, 12개월간 통신요금을 전액 지원한다.

해당 사업은 디지털 격차 해소와 아동 안전 강화를 목적으로 추진됐으며, 보호자와의 원활한 소통이 어려운 아동이나 긴급 상황 시 신속한 연락이 필요한 아동에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

SK텔레콤 관계자는 "단순한 통신 지원을 넘어 아동들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

김대환 신안군 여성청소년과장은 "통신 접근이 어려웠던 취약 가정 아동들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "민·관 협력을 통해 아동 복지와 지역 사회 안전망을 더욱 강화해 나가겠다"고 전했다.

한편, 군 드림스타트는 취약계층 아동을 대상으로 건강·교육·복지 분야의 맞춤형 통합 서비스를 제공하며, 아동의 건강한 성장과 발달을 지원하고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



