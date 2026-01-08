본문 바로가기
식세기 세제 가격은 최대 1.8배 차이…세척 성능은?

박재현기자

입력2026.01.08 12:00

식기세척기 세제 6개 제품 시험평가 결과
세척성능 에코버·자연퐁·프로쉬 우수
세척 회당 가격 제품별 최대 1.8배 차이

주요 식기세척기 세제의 세척 성능이 제품별로 차이가 있는 것으로 나타났다. 1회 세척 시 소요되는 가격은 제품에 따라 최대 1.8배 차이가 났다.


8일 한국소비자원은 식기세척기 세제(정제형) 6개 제품의 세척성능과 안전성, 환경성 등을 시험·평가한 결과를 발표했다.

식세기 세제 가격은 최대 1.8배 차이…세척 성능은?
대상 제품은 ▲라비킷 식기세척기 세제(판매원 '부스트랩') ▲생활공작소 베이킹소다 식기세척기 세제 태블릿(생활공작소) ▲에코버 올인원 식기세척기 세제(에코에이스) ▲자연퐁 스팀워스 식기세척기용 세제 구연산&레몬(엘지생활건강) ▲탐사 올인원 식기세척기세제 타블랫(씨피엘비) ▲프로쉬 그린레몬 식기세척기 세제(제이엔비) 등이다.

시험평가 결과, 밥알 등 일상 오염 조건에서는 에코버 올인원 식기세척기 세제(에코에이스), 자연퐁 스팀워스 식기세척기용 세제 구연산&레몬(엘지생활건강), 프로쉬 그린레몬 식기세척기 세제(제이엔비) 3개 제품의 세척 성능이 상대적으로 우수했다. 탄 치즈 등 가혹 조건에서는 프로쉬가 상대적으로 우수했다.


1회 세척 시 소요되는 가격은 제품별로 최대 1.8배 차이가 났다. '탐사 올인원 식기세척기 세제 타블렛'이 384원으로 가장 낮았고, '에코버 올인원 식기세척기 세제'가 723원으로 가장 높았다.


제품이 수중에서 분해되는 정도를 확인하는 생분해도는 전 제품이 70% 이상으로 준용기준을 충족했다. 부스트랩, 에코에이스, 엘지생활건강 3개 제품은 90% 이상의 생분해도를 보였다.

안전성과 내용량, 의무표시사항 등 표시는 모든 제품이 관련 기준에 적합했다.


다만 정제형 식기세척기 세제는 시각장애인·어린이 등 안전취약계층이 식품(사탕 등)으로 오인해 섭취할 가능성이 있다. 시험대상을 확인한 결과, 모든 제품에 점자 표시가 없었으며 어린이 보호포장은 생활공작소 제품만 적용하고 있었다.


한국소비자원은 위생용품인 식기세척기 세제와 관련해 현재 어린이 보호포장에 대한 기준이 없어 이에 대한 제도마련을 소관 부처인 식품의약품안전처에 건의할 예정이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
