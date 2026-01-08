이병찬 팬 노랑이들, 포천시에 쌀 1.8t 기부로 선한 영향력 실천

경기 포천시 군내면 행정복지센터는 가수 이병찬의 팬 모임 '노랑이들'이 쌀 1.8t(10kg 180포)을 기부했다고 밝혔다.

이번 기부는 2024년부터 매년 이어지고 있는 정기적인 나눔 활동으로, 이병찬의 생일인 8일을 기념해 진행됐다. 기부된 쌀은 경기 사랑의 열매를 통해 지원되며, 팬들의 뜻에 따라 이병찬의 고향인 포천시 군내면 관내 저소득층에게 전달될 예정이다.

기부에 참여한 팬들은 "이병찬이 보여주는 선한 영향력을 팬들도 함께 이어가고 싶었다"며 "작은 정성이지만 추운 겨울을 보내는 이웃들에게 따뜻한 힘이 되길 바란다"고 전했다.

홍숙경 군내면장은 "이번 기부는 팬들의 자발적인 참여로 이루어진 뜻깊은 나눔 사례"라며 "기부된 쌀이 관내 저소득층에게 온전히 전달될 수 있도록 세심히 지원하겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



