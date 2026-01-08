본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

이병찬 팬 노랑이들, 포천시에 쌀 1.8t 기부로 선한 영향력 실천

이종구기자

입력2026.01.08 10:40

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 포천시 군내면 행정복지센터는 가수 이병찬의 팬 모임 '노랑이들'이 쌀 1.8t(10kg 180포)을 기부했다고 밝혔다.

포천시 군내면 행정복지센터는 가수 이병찬의 팬 모임 '노랑이들'이 쌀 1.8t(10kg 180포)을 기부하고 있다. 포천시 제공

포천시 군내면 행정복지센터는 가수 이병찬의 팬 모임 '노랑이들'이 쌀 1.8t(10kg 180포)을 기부하고 있다. 포천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 기부는 2024년부터 매년 이어지고 있는 정기적인 나눔 활동으로, 이병찬의 생일인 8일을 기념해 진행됐다. 기부된 쌀은 경기 사랑의 열매를 통해 지원되며, 팬들의 뜻에 따라 이병찬의 고향인 포천시 군내면 관내 저소득층에게 전달될 예정이다.


기부에 참여한 팬들은 "이병찬이 보여주는 선한 영향력을 팬들도 함께 이어가고 싶었다"며 "작은 정성이지만 추운 겨울을 보내는 이웃들에게 따뜻한 힘이 되길 바란다"고 전했다.

홍숙경 군내면장은 "이번 기부는 팬들의 자발적인 참여로 이루어진 뜻깊은 나눔 사례"라며 "기부된 쌀이 관내 저소득층에게 온전히 전달될 수 있도록 세심히 지원하겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

새로운 이슈 보기