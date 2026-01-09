개인 투자자 몰린다…코스닥, 성장주 중심 활력 회복

개인 투자자의 코스닥 진입이 본격화되며 시장 활력이 높아지고 있다. 정부의 코스닥 활성화 정책과 코스피 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션이 투자 매력을 끌어올리고 있다. 최근 바이오, 반도체, 로봇 등 성장주 중심으로 자금이 유입되는 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다.

특히 글로벌 학회와 기술 전시회를 계기로 관련 산업 모멘텀이 강화되며, 단기 이벤트와 중장기 성장 기대가 동시에 투자심리를 자극하고 있다. 기관과 외국인 참여가 확대될 경우 코스닥 시장의 안정성과 지속 성장 가능성도 더욱 높아질 전망이다. 개인 투자자들은 이 흐름을 기반으로 성장주 중심의 전략적 접근이 유효하다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 27,950 전일대비 1,600 등락률 +6.07% 거래량 10,727,229 전일가 26,350 2026.01.09 10:50 기준 관련기사 수익 구조를 바꾸는 자금 전략…연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지종목 선택은 좋았는데 투자금이 부족했다면? 연 4%대 금리로 4배까지삼성중공업, 오세아니아서 LNG선 2척 수주…7430억원 규모 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 88,900 전일대비 2,700 등락률 -2.95% 거래량 725,601 전일가 91,600 2026.01.09 10:50 기준 관련기사 삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피기회가 왔다면 투자금부터 준비해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close , HL만도 HL만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 57,100 전일대비 400 등락률 +0.71% 거래량 591,000 전일가 56,700 2026.01.09 10:50 기준 관련기사 AI 열풍인데 던진 국민연금, 저평가된 '이것' 담았다자금 전략 손보면 수익도 높아진다...4배 투자금을 연 4%대 금리로새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close , 삼현 삼현 437730 | 코스닥 증권정보 현재가 62,800 전일대비 1,100 등락률 -1.72% 거래량 421,447 전일가 63,900 2026.01.09 10:50 기준 관련기사 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크]여전히 살아있는 기대감...내년 대비해 담아둬야 할 종목은내년이 기대되는 코스닥...바구니에 담아둬야 할 종목은 전 종목 시세 보기 close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 393,000 전일대비 2,000 등락률 +0.51% 거래량 200,668 전일가 391,000 2026.01.09 10:50 기준 관련기사 관세 등 비용 회수 계절…현대모비스 실적 기대감[클릭 e종목]정의선-젠슨 황 만날 때마다 들썩인 현대차그룹株 [CES 2026]현대모비스, 보스턴다이나믹스·퀄컴 맞손…로봇·SDV 공략 전 종목 시세 보기 close

