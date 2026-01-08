창원특례시, 올해 시정 방향 … 시민안전·민생회복

여성·청년의 안정적 정착 지원을 통한

여성과 청년이 머무르는 도시 실현



경남 창원특례시는 올해 복지·민생 분야 시정운영 방향을 '시민 안전'과 '민생 회복'에 두고, 물리적 안전은 물론 사회적 보호와 경제적 기반까지 아우르는 촘촘하고 두터운 안전망을 구축을 위한 종합 전략을 추진한다.

시는 이상기후로 일상화된 자연재난과 복합화되는 사회재난에 선제적으로 대응하기 위해 '예방 중심'의 안전 체계 구축에 주력한다.

우선, 여름철 풍수해에 대비해 안골·반지 자연재해위험개선지구 정비, 신포(척산) 풍수해 생활권 정비, 신촌·명서 우수저류시설 설치, 급경사지 붕괴 위험 정비 등 총 11개 사업에 1926억원을 투입해 재해 취약지역을 체계적으로 정비한다.

이를 통해, 재해 취약지역의 풍수해 재난 피해 발생 가능성을 사전에 차단하고, 재난 발생에 따른 인명·재산 피해를 최소화할 방침이다.

겨울철 주요 재난인 산불에 대해서는 '예방·상황 전파·신속 대응'으로 이어지는 단계별 대응 전략을 한층 정교화한다.

고도화된 산불방지종합대책을 바탕으로 예방 활동의 실효성을 높이고, 산불 발생 시에는 디지털 통신장비를 활용한 신속한 상황 전파와 첨단 진화 장비 도입, 산불대응센터 건립을 통해 현장 대응 역량을 강화한다.

산업재해와 시설 안전사고 등 사회재난 예방에도 행정력을 집중한다. 공공 사업장의 법적 의무이행 여부를 점검하는 한편, 민간사업장을 대상으로 한 지도·점검을 병행해 중대 재해 가능성을 방지한다.

◆ 복지 사각지대 해소 및 사회적 돌봄 기반 확충

시는 초고령사회에 대응해 생애주기별 맞춤 복지와 돌봄 체계 강화를 통해 '누구도 소외되지 않는 복지공동체' 조성에 나선다.

먼저, 저출생 극복을 위해 미혼여성 난자냉동시술비와 정관·난관 복원시술비 지원을 지속하는 한편, 국공립어린이집 3개소와 공동주택 돌봄시설 8개소를 신설해 양육 친화적인 생활 환경을 조성한다.

65세 이상 인구 비중이 20%를 넘어선 현실을 반영한 어르신 맞춤형 정책도 강화한다. 스마트경로당 105개소를 신설하고 노인 일자리를 16,681개로 확대하는 한편, 마산회원노인종합복지관 분관 운영과 시립 노인주간보호센터 건립 등 노인복지 인프라 확충을 중점 추진한다.

기초생활수급자와 장애인, 노숙인 등 취약계층에 대한 지원도 확대해 복지 사각지대를 최소화한다.

생계·의료급여 등 사회보장 지원범위를 늘리는 동시에, 야간·휴일에도 즉각 대응이 가능한 노숙인 긴급출동 전담 인력을 운영해 응급 현장 대응과 보호 기능을 강화한다.

진동리 보훈문화관, 독립운동기념관, 해병대 창설기념관 등 보훈 의식을 함양하는 현충 시설 건립은 관련 절차를 순차적으로 이행하고, 국가유공자 보훈 수당 지원 대상 확대를 통해 국가유공자와 보훈 가족에 대한 예우에도 힘쓴다.

이와 함께, 2026년 3월부터 전국적으로 시행되는 통합돌봄서비스가 의료·복지·요양을 연계한 지역사회 돌봄 체계로 자리 잡을 수 있도록 사전 준비에 만전을 기한다.

◆ 여성과 청년의 안정적인 정착 기반 마련

시는 여성과 청년이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 생활 기반 확충과 사회 참여 기회를 확대에 나선다.

이를 위해, 마산합포구 KT플라자 내 여성 전용 창업 입주 공간을 운영해 여성의 창업 활성화를 지원하고, 분야별 기술·전문 교육과 직업상담 및 취업 정보 제공을 통해 역량 제고와 지속적인 사회 참여를 지원한다.

청년정책은 '2030 창원형 청년정책 기본계획'을 중심으로 일자리·교육, 주거, 문화, 생활, 사회 참여 전반을 아우르는 지원에 초점을 맞춘다.

지역산업과 연계한 맞춤형 인재양성을 위해 항만·물류분야, 신산업 분야에서 기업·대학과 협력을 강화하고, 전입청년 이사비용 지원, 새내기 지원금 지급 등 청년들의 안정적인 생활을 뒷받침한다.

신혼부부는 물론 출산가구까지 주택 구입 대출이자 지원 범위를 확대하고 청년주택 공급 확대를 위한 공급방식을 다변화해 주거 부담을 완화하는 등 청년의 안심하고 생활할 수 있는 정주 여건 조성에 힘쓴다.

청년을 위한 문화 거점 공간도 확충한다. 청년비전센터 마산·진해 분관을 추가 개소하고 대표 명소인 가로수길을 인근 스펀지파크 및 주변 상권과 연계한 핫-플레이스로 조성해 청년 네트워크 형성과 커뮤니티 활성화를 지원한다.

◆ 성장 회복 및 민생경제 활력 뒷받침

시는 대외 불확실성과 고물가·고금리·고환율로 소비 위축과 경영 부담이 누적된 상황에서, 지역 경제 회복과 민생 안정을 위한 내수 진작 및 수출 활성화 정책을 추진한다.

내수 활성화를 위해 누비전(창원사랑상품권)을 지난해보다 세 배 이상 늘어난 5000억원 규모로 발행하고, 1200억원 규모의 소상공인 육성자금 지원과 경영환경 개선 사업을 통해 매출 회복과 경영 안정을 뒷받침한다.

지역 경제를 지탱하는 한 축인 전통시장의 활성화에도 힘을 쏟는다. 주차환경 개선과 안전관리 패키지(전기, 소방, 가스 등), 폭염저감장치 설치 등 시설 현대화를 통해 전통시장을 찾는 시민들의 이용 편의를 높일 계획이다.

이와 함께, 수출 활성화와 지역 경제의 근간인 중소기업 육성을 위한 다양한 지원책도 추진한다.

역내 중소기업을 대상으로 시장 개척 전략 마케팅, 해외 유통망 입점, 마케팅 교육 등 맞춤형 프로그램을 확대해 수출 역량 제고에 나선다. 특히, 대미 의존도가 높은 수출구조를 개선하기 위해 신남방·신북방 등 신흥시장 개척을 통해 수출활로를 다변화할 방침이다.

아울러, 경영난을 겪고 있는 중소기업에 대한 체감도 높은 금융 지원을 위해 육성자금 상환방식 추가와 대환 용도 사용 허용 등 제도 개선을 추진해 경영 안정을 도모한다.

이를 통해, 창원을 대표하는 중소기업이 글로벌 강소기업으로 성장할 수 있는 발판이 마련될 것으로 전망된다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "복잡·다양화되는 재난, 내수부진과 통상환경 불확실성 등 시민의 일상을 위협하는 대내·외적 요인들이 증가하고 있는 지금, 시민 삶의 안전한 울타리를 마련해야 할 행정의 역할은 그 어느 때보다 중요하다"면서 "2026년 창원특례시는 물리적 안전은 물론, 사회적 보호, 민생까지 모두 챙길 수 있는 촘촘한 사회안전망을 구축해 안정된 시민 일상을 지켜내는 데에 총력을 다하겠다"라고 각오를 밝혔다.





