투자금 넉넉해야 기회도 살린다...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로

주식 시장에서 빠른 판단이 필요한 순간, 가장 아쉬운 것은 언제나 투자 자금의 여력이다. 유망한 종목과 명확한 기회가 눈앞에 있어도 자금이 부족하면 기대한 수익을 온전히 담아내기 어렵다. 이런 이유로 개인투자자들 사이에서는 투자 타이밍을 놓치지 않기 위한 자금 운용 수단으로 스탁론에 대한 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

최근 스탁론 시장의 흐름을 바꾸고 있는 핵심 키워드는 단연 금리다. 과거에는 비용 부담 때문에 스탁론 이용을 망설이는 경우가 많았지만, 이제는 상황이 달라지고 있다. 22년 연속 업계 1위를 이어오고 있는 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품을 선보이면서, 이자 부담을 크게 낮춘 선택지가 등장했기 때문이다.

특히 시장 변동성이 커질수록 기회는 짧게 찾아오고, 그만큼 자금 운용의 효율성이 중요해진다. 보유 자금만으로는 아쉬운 수익 구조에 머물 수밖에 없는 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 기회 구간에서 수익 극대화를 노릴 수 있는 환경이 마련된 셈이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

