본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

안산시, 공공일자리 참여자 705명 16일까지 모집

정두환기자

입력2026.01.08 10:24

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 안산시는 '2026년 상반기 공공일자리 사업' 참여자를 오는 12일부터 16일까지 모집한다고 8일 밝혔다.

안산시, 공공일자리 참여자 705명 16일까지 모집
AD
원본보기 아이콘

공공일자리 사업은 저소득 실직자와 취약계층 등 생계 지원이 필요한 시민에게 일자리를 제공하는 것이다.


분야별 모집 인원은 ▲희망 일자리 521명 ▲지역공동체 일자리 80명 ▲대부도 특화 일자리 47명 ▲안전대응 일자리 57명 등 총 705명 규모다. 근무 기간은 3월부터 6월까지다.

신청 대상은 사업 공고일(1월 5일) 현재 근로 능력이 있는 18세 이상 안산시민으로, 가구소득이 기준 중위소득 70% 이하, 재산 4억원 이하 기준을 충족해야 한다. 외국인등록번호 소지자도 신청할 수 있다.


단 ▲국민기초생활 보장법상 생계급여 수급권자 ▲공무원의 배우자 및 자녀 ▲실업급여 수급자 ▲직전 공공일자리사업에 2회 연속 참여자 등은 참여 대상에서 제외된다.


근무시간은 65세 미만 참여자 기준 주 20시간이다. 한 달 근무 시 주휴·월차수당, 교통·간식비를 포함해 약 100만원 정도를 받는다.

희망자는 신분증과 본인 및 세대원 도장을 지참해 주민등록지 관할 동 행정복지센터에 방문해 신청서를 제출하면 된다. 선발 결과는 3월 9일 개별 통보한다.


자세한 내용은 안산시청 누리집에 게시된 공고문을 참고하거나, 안산시 민원콜센터, 노동일자리과로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷 바람 대통령 끌어내고…美 "우리 픽은, 임시직 이 여인"

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

서울 아파트 거래 2채 중 1채는 '9억 이하'…중저가 쏠림 뚜렷

새로운 이슈 보기