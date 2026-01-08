홈플러스 "생존 갈림길…경영진 구속영장 청구 유감"

검찰, 김병주 MBK 회장 등 구속영장 청구 관련

홈플러스 8일 입장문 발표

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 지난 7일 검찰이 대주주 MBK파트너스의 김병주 회장과 김광일 부회장 등에 대해 구속영장을 청구한 것과 관련해 "깊은 우려와 유감을 표한다"는 입장을 밝혔다.

홈플러스는 8일 입장문을 통해 "회생의 성패가 걸린 중대하고도 절박한 시점에 회생절차 전반을 총괄하며 정상화의 실질적 역할을 수행해 온 관리인과 임원, 주주사 주요 경영진에 대해 사실관계에 대한 충분한 확인 없이 구속영장을 청구한 것은 회생을 위한 그간의 각고의 노력을 외면하는 결정"이라며 "회사의 마지막 기회마저 위태롭게 하는 매우 심각한 조치"라고 강조했다.

홈플러스는 신용등급 하락을 예견하고 기업회생 절차를 사전에 준비하지 않았다는 기존 입장을 재차 강조했다. 회사 측은 "예상치 못한 신용등급 하락으로 인해 기존 금융시장에서 운용해 오던 운전자금의 확보가 사실상 불가능해진 상황에서 부도를 막기 위한 불가피한 선택으로 회생 절차를 신청했다"며 "홈플러스와 주주사인 MBK 파트너스는 신용등급 하락을 사전에 예견하지 못했고 회생절차 역시 미리 준비한 바가 없다"고 설명했다.

검찰이 문제 삼고 있는 매입채무유동화 전자단기채권(ABSTB)과 관련해서는 "신영증권이 별도의 신용평가를 거쳐 독자적으로 발행·판매한 금융상품"이라며 "홈플러스는 ABSTB의 발행이나 재판매 거래에 어떠한 방식으로도 관여한 바가 없고, 주주사 역시 발행과 관련해 그 어떤 의사결정이나 지시를 한 사실이 없다"고 말했다. 이어 "이러한 사실관계는 향후 법적 절차를 통해 명확히 밝혀질 것이라 믿는다"고 덧붙였다.

현재 경영 상황이 중대하다는 입장도 밝혔다. 회사 측은 "현재 홈플러스는 극심한 유동성 부족으로 인해 임직원들의 급여와 사회보험조차 정상적으로 지급하기 어려운, 말 그대로 생존의 갈림길에 서 있는 상황"이라며 "회사는 지난해 말 구조혁신형 회생계획안을 법원에 제출하고 체질 개선과 인가 후 인수합병(M&A)을 통한 정상화를 위해 사실상 마지막 노력을 기울이고 있다"고 말했다.

그러면서 "현 관리인은 회생절차 개시 이후 지금까지 법원, 채권단, 정부, 정치권 등 모든 관계기관과 이해관계자들과의 협의를 이끌어 왔고 홈플러스 정상화를 위한 사실상 유일한 해법인 매각 절차에서도 핵심적인 역할을 수행해 왔다"며 "이러한 인물들에 대한 영장청구는 곧 회생 절차 전반의 중단과 혼란으로 이어질 수밖에 없다"고 우려했다.

또 "전단채 문제는 홈플러스가 정상화될 경우 충분히 해결의 실마리를 찾을 수 있는 사안"이라며 "지금 이 순간 가장 중요한 것은 홈플러스를 정상화해 임직원과 협력사, 투자자 등 모든 이해관계자의 피해를 최소화하는 것"이라고 강조했다.





