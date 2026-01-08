소방청, 행안부에 '생중계' 업무보고…"생명존중·국민안전 최우선"

대형 재난, 초기부터 국가가 주도해 대응

전국 소방헬기 통합 운영 체계 완성

AI, 빅데이터, 소방기술 활용 확대

소방청이 8일 행정안전부 대상 업무보고에서 "빈틈없는 정교한 대응과 데이터에 기반한 과학적 예방을 최우선 과제로 하겠다"고 밝혔다. 이번 업무보고는 산하기관 및 청 단위로는 처음으로 생중계로 이뤄졌다.

소방청은 이날 오전 정부세종청사 중앙동에서 행안부를 대상으로 '2026년도 소방청 주요 업무보고회'를 진행했다. 이번 보고회는 '생명존중, 국민안전 최우선'이라는 비전을 바탕으로 올 한해 소방청이 나아갈 핵심 전략을 공유하기 위해 마련됐다.

김승룡 소방청장 직무대행은 이날 대형 재난 시 초기부터 국가가 주도하는 총력 대응 태세를 확립하고, 전국 소방헬기를 통합 운영해 관할 경계 없는 신속한 출동 체계를 완성하겠다고 밝혔다.

아울러 AI와 빅데이터를 활용한 '차세대 119 시스템'을 구축해 신고부터 출동, 조사, 분석에 이르는 모든 데이터가 다시 예방 정책으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다고 했다. 데이터센터와 리튬배터리 시설 등 신종 고위험 시설은 전수점검해 제도 사각지대를 해소하는 예방 행정을 펼치기로 했다.

'더 강한 연대'와 '첨단과학 소방'을 위한 청사진도 제시했다. 의료계 및 유관기관과 협력을 강화해 응급환자 이송 지연 문제를 근본적으로 해결하고, 국립소방병원을 중심으로 대원들의 심신 건강도 체계적으로 관리할 방침이다.

소방 기술 활용과 투자를 통한 경쟁력도 확대할 계획이다. 무인 소방로봇, 드론 전담팀 등 첨단 장비를 위험 재난 현장에 즉시 투입해 대응의 완성도를 높이고, R&D 예산을 대폭 늘린다.

김 대행은 "올해는 생명, 연대, 헌신의 가치를 담아 현장에서 즉각 작동하는 살아있는 정책을 추진하겠다"며 "소방청과 산하단체의 역량을 하나로 모아 국민이 안심하고 살 수 있는 안전한 나라를 만드는 데 총력을 다하겠다"고 전했다.





