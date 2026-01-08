서울시 '시금고' 금리는 얼마일까… 2024년 이자수익률 4.07%

금고 운영 이래 약정 금리 첫 공개

1금고 정기예금 3.45%(12개월) 등

기업MMDA 등 예치 수익률 4.07%

서울시의 시금고 금리가 1금고 기준 정기예금은 3.07%(6개월), 3.45%(12개월) 인 것으로 나타났다. 예금은행 수신금리(2.81%)보다 높은 수준으로, 시가 시금고 약정 금리를 공개한 것은 이번이 처음이다.

8일 서울시에 따르면 시는 2022년 신한은행을 시금고(1·2금고)로 지정해 2023년부터 4년간 시금고 약정을 체결한 뒤 공금예금(고정금리), 정기예금(변동금리), 기업MMDA(변동금리) 등 3가지로 관리하고 있다.

이번에 공개한 약정 금리는 1금고 기준 정기예금은 3.07%(6개월), 3.45%(12개월), 기업MMDA 3.54%다. 한국은행이 밝힌 2025년 11월 기준 예금은행 수신금리 2.81%보다 높다.

시는 유휴자금은 규모와 지출시기를 고려해 이자율이 높은 예금에 선택적으로 예치해 이자수입을 증대하고 있다. 유휴자금 대부분을 이자율이 높은 정기예금과 기업MMDA 상품에 예치해 2024년 1638억원의 이자수입(이자수익률 4.07%)을 거둔 바 있다.

이번 공개는 지난해 12월 지방회계법 시행령이 개정돼 지방자치단체 금고 약정 금리 공개의 근거가 마련된 데 따른 것이다. 그동안 금고와의 약정금리는 비공개해 왔으나 이번에 개정된 지방회계법 시행령은 금고를 지정 또는 변경하는 경우 금고 업무 약정에 따른 금리를 공개하도록 했다.

박경환 서울시 재무국장은 "이번 시금고 약정 금리 공개를 계기로 보다 더 투명하고 효율적으로 시금고를 운영할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



