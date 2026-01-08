본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

게임 플레이 중계 기부 이벤트 '슈퍼 스피드런 마라톤' 성료

노경조기자

입력2026.01.08 10:09

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

바다게임즈-희망스튜디오, 기부 캠페인
게이머 30명 스피드런 방식 게임 플레이
총 1454명 기부…전액 난치병 환아 지원

스마일게이트 희망스튜디오는 바다게임즈와 함께 '레츠 고 홉! 희망원정대 2026 슈퍼 스피드런 마라톤'을 성황리에 마쳤다고 8일 밝혔다.


'2026 슈퍼 스피드런 마라톤' 기부 캠페인. 스마일게이트 제공

'2026 슈퍼 스피드런 마라톤' 기부 캠페인. 스마일게이트 제공

AD
원본보기 아이콘


이번 캠페인은 난치병 환아들의 소원 성취를 지원하기 위해 지난달 30일부터 이달 4일까지 희망스튜디오 기부 플랫폼에서 진행됐다. 게임 플레이를 중계하는 기부 이벤트 '슈퍼 스피드런 마라톤 5'와 연계해 시청자들이 기부에 참여할 수 있도록 했다.

바다게임즈가 주최한 '슈퍼 스피드런 마라톤 5'는 서울 영등포구 올댓마인드에서 열렸다. 총 30명의 게이머가 참여해 '클레르 옵스퀴르: 33원정대', '디아블로 2: 레저렉션', '스텔라 블레이드' 등 57종의 게임을 스피드런 방식으로 플레이했다. 시청자까지 더하면 총 1454명이 기부에 참여했다.


희망스튜디오는 플랫폼을 통한 다양한 간편 결제 수단과 간소화된 기부 절차, 기부 참여를 독려하는 게이미피케이션 기반 리워드 이벤트가 높은 참여를 이끌었다고 분석했다. 이번에 모금된 기부금은 2600여만원으로 전액 한국메이크어위시에 전달해 환아들의 소원 성취를 위한 다양한 활동비에 사용한다.


한편, 게임 스트리밍 서비스 '치지직'을 통해 생중계된 '슈퍼 스피드런 마라톤 5'의 누적 시청자 수는 8만3394명, 총 시청 시간은 4만1991시간, 최대 동시 시청자 수는 943명을 기록했다.

임바다 바다게임즈 대표는 "바다게임즈의 콘텐츠와 게임에 대한 열정이 사회적 가치로 확장될 수 있다는 점에서 앞으로도 희망스튜디오와 함께하고자 한다"며 "이번 기부에 함께해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.


권연주 희망스튜디오 이사는 "이번 바다게임즈와 협업은 게임 플레이와 시청 경험이 플랫폼을 통해 아이들에게 실질적인 희망으로 전달되는 구조를 성공적으로 구현한 사례"라며 "앞으로도 더 많은 게임사와 지식재산권(IP), 게이머들이 쉽고 즐겁게 사회문제 해결에 참여할 수 있는 사회공헌 플랫폼으로 발전해 나가겠다"고 전했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷 바람 대통령 끌어내고…美 "우리 픽은, 임시직 이 여인"

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

서울 아파트 거래 2채 중 1채는 '9억 이하'…중저가 쏠림 뚜렷

새로운 이슈 보기