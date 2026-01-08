[속보]SK하이닉스, 사상 최고가 경신…78만닉스 등극

SK하이닉스가 8일 오전 10시3분 기준 전 거래일 대비 4만3000원(5.80%) 오른 78만5000원에 거래되면서 78만닉스로 등극했다.





