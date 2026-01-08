KB손보, 신입사원과 쪽방촌 주민에 온기 전해

KB손해보험이 신입사원과 함께 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕는 자원봉사 활동을 진행했다고 8일 밝혔다.

KB손해보험 신입사원은 7일 경기 파주시에 위치한 파주재해구호물류센터를 방문해 쪽방촌 주민들에게 전달할 '한파 구호 키트'를 직접 제작하며 구슬땀을 흘렸다.

KB손해보험 신입사원들이 7일 쪽방촌 주민들에게 전달할 한파 구호 키트 제작 봉사활동을 마친 뒤 서울시 종로구 창신동쪽방상담소 앞에서 기념촬영을 하고 있다. KB손보 AD 원본보기 아이콘

이번 활동은 혹한기 난방비 부담과 한파로 어려움이 예상되는 에너지 취약계층에 실질적인 도움을 전하고 KB손해보험의 새로운 가족이 된 신입사원들이 나눔과 상생의 가치를 몸소 체득하고 함양할 수 있도록 마련됐다.

완성된 키트는 외풍으로부터 한기를 막아줄 이불과 내복, 수면양말, 방한장갑, 핫팩 등 체온 유지를 위한 필수 방한물품으로 구성됐다. 식사 해결이 쉽지 않은 주민들을 위해 죽, 라면 등 간편식도 함께 담아 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 세심하게 준비했다.

봉사에 참여한 한 신입사원은 "연수원 교육을 넘어 현장에서 직접 나눔을 실천하며 KB손해보험이 추구하는 상생의 의미를 깊이 이해할 수 있었다"며 "정성껏 만든 키트가 이웃들에게 작게나마 온기로 전해지길 바란다"고 소감을 전했다.

KB손해보험 관계자는 "신입사원들이 사회생활의 첫 출발을 봉사활동으로 시작하며 따뜻한 인성을 갖춘 인재로 성장하길 기대한다"며 "앞으로도 KB손해보험은 임직원과 함께 지역사회의 어려운 이웃을 살피고 사회적 책임을 다하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동을 지속적으로 이어갈 것"이라고 말했다.

KB손해보험은 매년 연말 진행하는 'KB 희망나눔 김장지원사업'을 비롯해 자립준비청년 취·창업 지원사업 '런런챌린지', 그룹홈 주거환경 개선 사업 'KB 희망의 집짓기' 등 미래 세대 육성 사업과 전통시장 및 소상공인 지원사업 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 이어가고 있다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>