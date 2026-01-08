“작품 활동 위해서” 대마 밀수·재배, 프리랜서 작가 적발

대마 씨앗을 밀수해 일반 주택에서 대마를 재배한 프리랜서 작가가 세관당국에 적발됐다.

관세청 인천공항본부세관은 '마약류 관리에 관한 법률'을 위반한 혐의로 A씨(34)를 검거해 불구속 송치했다고 8일 밝혔다.

A씨가 방안에 설치한 암막 텐트 안에서 재배하던 대마초. 관세청 인천공항본부세관 제공

인천공항세관에 따르면 A씨는 프리랜서 작가로 최근 태국 치앙마이에서 출발한 항공편을 이용해 대마초, 대마젤리, 대마씨앗 등 138g을 밀수입하려 한 혐의를 받는다.

인천공항세관은 태국 치앙마이에서 인천공항으로 입국하는 A씨를 붙잡아 정밀 검색을 실시해 기내용 가방에 은닉된 대마초·대마젤리·대마씨앗 등을 찾았다.

A씨는 입국 당시 세관 신고 없이 입국장 통과를 시도했다. 하지만 우범성 분석을 토대로 세관이 정밀 검색에 나서면서 대마초 등의 밀수 시도가 들통났다.

인천공항세관은 A씨가 대마 씨앗을 밀반입하려던 것에 착안해 경기도 군포시 소재의 A씨 자택도 압수수색했다. 이 결과 방안에 설치된 알루미늄 텐트 내부에서 재배 중인 대마초와 LED 조명·환풍기 등 대마 재배용 장비를 찾아내 압수했다.

A씨는 동종 범죄로 처벌받은 전력이 있는 것으로 드러났다. 그럼에도 불구하고 작품 활동을 이유로 대마를 지속해 흡연한 것으로 확인됐다.

특히 A씨는 대마초 구매 비용에 부담을 느껴 대마가 합법화된 태국에서 직접 대마 씨앗을 밀수입한 후 자택에서 대마초를 재배하는 대담함을 보였다. 또 대마초 재배 규모를 확대할 목적으로 씨앗을 추가 밀수하려한 것으로 밝혀졌다.

인천공항세관 관계자는 "태국 등 대마 합법화 국가를 다녀온 해외 여행객의 대마류 밀반입이 지속해 적발되고 있다"며 "세관은 대마 재배 관련 용품의 수입·목록통관·우편물 통관내역을 분석하고 불법행위가 포착되면 경찰과 공조수사에 착수하는 등 마약범죄에 강력히 대응할 방침"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자



