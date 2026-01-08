본문 바로가기
KCGI베트남펀드, 작년 수익률 23.0%…현금분배금 22.6% 지급

박형수기자

입력2026.01.08 09:42

KCGI자산운용이 운용 중인 KCGI베트남펀드(주식혼합)가 지난 한 해 23.0%의 수익률로 22.6%의 현금분배금을 지급했다고 8일 밝혔다.


KCGI베트남펀드의 연수익률 23.0%는 국내에서 운용 중인 설정액 500억원 이상의 베트남 펀드 가운데 2위에 해당한다.

현금분배금 22.6%를 지급함에 따라 2016년 9월 설정한 이 펀드의 누적 분배금은 55.4%에 이른다. 매년 분배금으로만 평균 연 6.2% 수익을 낸 셈이다. 펀드의 분배 후 기준가격은 7일 현재 1372원으로 기준가격 1000원 대비 수익률 37.2%를 기록하고 있다.


KCGI자산운용 관계자는 "지난해 베트남 시장이 상승하면서 펀드도 높은 수익률을 기록했다"며 "변동성이 큰 시장에서 수익이 많이 난 경우 현금배당을 통해 투자 수익을 현금 분배하는 것이 투자자에게 유리하다고 판단해 높은 비율의 현금 배당을 하기로 했다"고 말했다.


이어 "앞으로도 회사를 믿고 투자한 고객들에게 투자자 친화적 정책을 지속할 것"이라고 설명했다.

KCGI운용은 ▲범(凡) 중국에 투자하는 KCGI차이나펀드 ▲아시아 테크 기업에 투자하는 KCGI 아시아테크펀드 ▲중국 대만 홍콩 한국 등 이머징마켓에 투자하는 KCGI이머징마켓펀드를 운용하며 아시아 지역에 대한 투자 역량을 축적해오고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

