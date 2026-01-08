'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락

외국인과 기관의 동반 순매도에, 코스피 지수가 하락 출발 후 약보합권에서 등락을 거듭하고 있다.
8일 오전 9시30분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 14.84포인트(0.33%) 내린 4536.22에 거래되고 있다. 이날 지수는 19.60포인트(0.43%) 내린 4531.46으로 출발했다. 외국인이 2290억원, 기관이 2883억원어치를 각각 순매도하고 있다. 개인은 5026억원어치를 순매수 중이다.
8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 조용준 기자
업종별로는 운송장비부품(2.98%), 기계장비(1.24%), 운송창고(0.96%), 제약(0.63%), 제조(0.51%) 등이 올랐다. 반면 보험(-1.83%), 의료정밀기기(-1.31%), IT서비스(-1.18%), 오락문화(-1.15%), 섬유의류(-1.07%), 금융(-0.72%) 등은 내림세다.
시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,093,000 전일대비 83,000 등락률 +8.22% 거래량 219,037 전일가 1,010,000 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 close (7.03%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 128,400 전일대비 7,200 등락률 +5.94% 거래량 3,353,509 전일가 121,200 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 기회를 살리는 투자금 활용법...4배 투자금을 연 4%대 금리로타이밍 잡았다면 놓치지 말아야...투자금 부족으로 고민 중이었다면"원·하청은 한배"…한화오션, 보상 격차 없앤다 close (7.01%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 586,000 전일대비 29,000 등락률 +5.21% 거래량 183,478 전일가 557,000 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 [특징주]HD현대중공업, 美 해군 MRO 추가 수주에 5%↑[인터뷰]주원호 HD현중 함정사업부 대표 "미국과 함께 글로벌 시장 진출"새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크] close (5.39%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,837,000 전일대비 70,000 등락률 +3.96% 거래량 36,734 전일가 1,767,000 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 삼성바이오, '국제생물올림피아드' 후원 협약 체결[클릭 e종목]증권가, 삼성바이오로직스 목표주가 잇달아 상향'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 close (1.25%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 400 등락률 +0.48% 거래량 2,022,167 전일가 84,000 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 실적 개선 맞물린 국내 증시…주력 산업 중심 추가 상승 기대실적이 끌고 수급이 받친다…상단 눈높이 높아지는 국내 증시머스크가 직접 '인정'…美 xAI, 韓 두산에너빌리티 380㎿급 가스터빈 5기 구매 close (0.83%) 등이 상승했다. 반면 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 158,900 전일대비 3,100 등락률 -1.91% 거래량 66,733 전일가 162,000 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세[1㎜금융톡]금감원 조직개편에 보험업계 긴장…실손·회계 감독 강화 신호금융위 "2026년 1월2일 전 생보사 사망보험금 유동화상품 출시" close (-2.78%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 245,750 전일대비 6,750 등락률 -2.67% 거래량 399,970 전일가 252,500 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 껍데기는 10만원 알맹이는 1000만원?…한미반도체, 환산주가가 뭐길래실적이 끌고 수급이 받친다…상단 눈높이 높아지는 국내 증시[M&A알쓸신잡]지갑부터 결제까지…네이버·두나무, ‘토큰경제’ 수직계열화 노린다 close (-2.18%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 3,300 등락률 -2.55% 거래량 629,138 전일가 129,300 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 기아 오토랜드 화성, '폐기물 매립 제로' 골드등급 획득[CES 2026]현대차그룹 '키맨' 130명, 라스베이거스 총집결글로벌 전기차 판매 2000만대 육박…BYD·지리·테슬라 각축 close (-2.17%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 365,500 전일대비 5,000 등락률 -1.35% 거래량 77,079 전일가 370,500 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 [굿모닝 증시]美 혼조 마감 속 대형주 차익실현 경계감LG엔솔, 한국전기안전공사와 ESS 안전 강화 및 LFP 생태계 조성'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 close (-1.35%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 104,200 전일대비 900 등락률 +0.87% 거래량 2,281,970 전일가 103,300 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 기회를 살리는 투자금 활용법...4배 투자금을 연 4%대 금리로'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 close (-1.26%) 등은 약세다.
같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.69포인트(0.18%) 내린 945.70을 기록 중이다. 코스닥은 3.32포인트(0.35%) 오른 950.71로 출발했다. 외국인이 598억원, 기관이 1억원어치를 각각 순매도하고 있다. 개인은 625억원어치를 사들이고 있다.
코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 456,500 전일대비 24,000 등락률 +5.55% 거래량 124,734 전일가 432,500 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 [특징주]파마리서치, '호실적 지속' 전망에 6%대 급등 [클릭 e종목]"파마리서치, 올해도 성장세 지속"'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 close (6.36%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 322,000 전일대비 14,500 등락률 +4.72% 거래량 89,129 전일가 307,500 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 close (3.58%), 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 100,300 전일대비 1,400 등락률 +1.42% 거래량 809,849 전일가 98,900 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 자금 전략 손보면 수익도 높아진다...4배 투자금을 연 4%대 금리로종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 close (2.33%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 248,500 전일대비 2,000 등락률 +0.81% 거래량 48,278 전일가 246,500 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 close (2.03%), 에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 60,000 전일대비 1,200 등락률 +2.04% 거래량 347,099 전일가 58,800 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 '반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세코스닥, 올해 84개사 신규 상장…상폐는 38개사 close (2.04%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 212,500 전일대비 2,000 등락률 +0.95% 거래량 570,825 전일가 210,500 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 close (1.90%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 251,000 전일대비 4,000 등락률 -1.57% 거래량 159,359 전일가 255,000 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 close (1.57%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 182,500 전일대비 3,600 등락률 +2.01% 거래량 155,586 전일가 178,900 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 close (1.29%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 476,500 전일대비 5,500 등락률 +1.17% 거래량 189,352 전일가 471,000 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 close (1.17%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 65,500 전일대비 1,300 등락률 +2.02% 거래량 180,517 전일가 64,200 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 close (1.09%) 등이 강세다. 반면 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 52,000 전일대비 2,300 등락률 -4.24% 거래량 466,350 전일가 54,300 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 HLB그룹, 연초부터 빅이벤트 이어진다기회를 살리는 투자금 활용법...4배 투자금을 연 4%대 금리로'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 close (-4.97%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 450,500 전일대비 15,500 등락률 -3.33% 거래량 141,645 전일가 466,000 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 close (-3.97%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 245,500 전일대비 9,000 등락률 -3.54% 거래량 163,224 전일가 254,500 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크]"올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자"코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등 close (-3.34%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 78,200 전일대비 700 등락률 -0.89% 거래량 268,609 전일가 78,900 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복'천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라" close (-1.01%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 200,500 전일대비 4,500 등락률 -2.20% 거래량 47,594 전일가 205,000 2026.01.08 10:08 기준 관련기사 '반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴 close (-0.98%) 등은 약세를 보이고 있다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>