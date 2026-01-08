한국맥도날드, 올해 첫 정규직 뽑는다…매장 관리직 공개채용

1월 12일부터 25일까지 서류 접수 진행

최종 합격자는 3월 '매니저 트레이니'로 입사

한국맥도날드가 오는 12일부터 25일까지 올해 첫 정규직 매장 관리직 공개 채용 서류 모집을 진행한다고 8일 밝혔다. 모집 분야는 '매니저 트레이니'로, 고객서비스·영업·품질·인사 등 레스토랑 운영 전반을 관리하는 직무다. 외식업 경력이나 전공과 관계없이 지원 가능하며, 입사 후 체계적인 교육과 실습 과정을 통해 단계적으로 역량을 키울 수 있다.

채용 절차는 서류 접수 후 1차 인터뷰, 2차 매장 실습을 거쳐 최종 합격자를 발표하는 순서로 진행된다. 서류 접수 기간은 1월 12일부터 25일까지이며, 맥도날드 공식 채용 홈페이지에서 지원할 수 있다. 최종 합격자는 3월에 입사하게 된다.

최종 합격자는 입사 후 4개월간의 교육과 실습을 거쳐 부점장으로의 승진 기회가 제공되며, 이후에는 매장 운영을 총괄하는 점장, 본사 소속 지역 관리자로 성장할 수도 있다. 개인 역량에 따라 본사 마케팅, 인사, 재무, IT 등 다양한 부서로 이동하는 것도 가능하다. 실제 매니저 트레이니 출신 직원 2명이 최근 본사 마케팅, IT 부서로 이동해 근무 중이다.

한국맥도날드 관계자는 "한국맥도날드의 매장 관리직은 고객과 가까운 현장에서 외식 경영 전반을 경험하며, 외식업 전문가로 성장할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "올해 처음 진행되는 정규직 매장 관리직 채용인 만큼 많은 분이 지원해 한국맥도날드와 함께 성장하길 기대한다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



