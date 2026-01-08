해외IB "美 성장률 > 韓 성장률, 올해도 지속"…환율 또 오르나

해외 IB 8곳, 美 성장률 전망 2.3%…한 달 만에 높여

韓 2.0% 유지…격차 더 벌어져

해외 주요 투자은행(IB) 8곳이 올해 미국의 실질 국내총생산(GDP) 전망치를 한 달 만에 높여 잡았다. 반면 한국의 경제성장률은 종전 전망을 유지했다. 이에 따른 한미 간 성장률 격차는 종전 0.1%포인트에서 0.3%포인트까지 벌어졌다. 올해도 한국의 성장률이 미국을 밑돌 것으로 본 것인데, 이런 상황은 원·달러 환율 상승 요인으로 작용할 수 있어 주목된다.

서울 중구 명동 KEB하나은행 위변조대응센터에서 직원이 미국 달러를 들어 보이고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

8일 국제금융센터에 따르면 지난해 12월 말 주요 IB 8곳이 제시한 올해 미국의 성장률 전망치는 평균 2.3%로 집계됐다. 한 달 전보다 0.2%포인트 올랐다.

이는 8곳 중 6곳에서 성장률 전망치를 상향 조정한 결과다. 세부적으로 보면 ▲골드만삭스(2.5→2.7%) ▲노무라(2.4→2.6%) ▲씨티(1.9→2.2%) ▲바클리(2.1→2.2%) ▲UBS(1.7→2.1%) ▲JP모건(2.0→2.1%)이 성장률을 높여 잡았다.

성장률이 상향 조정된 것은 투자 확대 지속, 감세 및 금리인하 효과, 이를 바탕으로 인공지능(AI) 외 분야에서도 견조한 성장세가 이어질 것으로 전망한 것으로 보인다.

반면 한국의 성장률 전망은 11월에 이어 12월 말 기준으로도 평균 2.0%를 제시해 변동이 없었다.

뱅크오브아메리카(BOA)가 1.6%에서 1.9%, HSBC가 1.7%에서 1.8%로 각각 전망치를 높였지만 골드만삭스(2.2→1.9%)가 성장률을 하향 조정하면서 평균치는 동일했다.

이에 따라 해외 IB가 전망하는 올해 한미 성장률 격차는 지난해 11월 말 0.1%포인트에서 한 달 만에 0.3%포인트로 확대됐다. 다만 지난해 성장률 전망 격차(1.0%포인트)보다는 올해 격차가 다소 줄어들 것으로 예상했다.

한미 간 성장률 격차는 금리차와 함께 원화 약세의 주요 원인으로 꼽힌다. 금리차가 단기적·직접적으로 외국인과 내국인 자본 유출을 자극한다면 성장률은 경제 펀더멘털과 투자 심리 하락으로 이어져 장기적으로 영향을 미칠 수 있다. 한미 간 연간 성장률 역전은 2023년 이후 지속되고 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



