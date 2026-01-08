장재훈 "휴머노이드 검증이 우선…공장에서 써보고 '홈 로봇'으로 가야"[CES 2026]

"B2B 검증 후 B2C로 가야"

국내 로봇 생태계 구축 강조

퀄컴, 웨이모, 두산 등 방문

세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 공장에 투입될 로봇부터 가정용 '홈 로봇'까지 휴머노이드 로봇이 눈길을 끈 가운데 현대자동차그룹은 당분간 산업용 로봇에 집중하기로 했다.

장재훈 현대자동차그룹 부회장은 CES 2026 이틀차인 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 기자들과 만나 "B2B(기업 간 거래)로 충분히 검증한 뒤 B2C(기업과 소비자 간 거래)로 가는 게 맞다고 본다"며 이같이 말했다.

장 부회장은 "휴머노이드 로봇은 아직 충분히 안전 등을 검증해야 하는 단계"라며 "바로 소비자에게 가는 것이 아니라 우리 공장 환경에서 써보고 그중 일부가 산업 전체로 갈 수 있을 것"이라고 했다.

장재훈 현대자동차그룹 부회장은 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 기자들과 만나 인터뷰를 하고 있다. 현대자동차그룹.

CES 2026에서는 집안일을 돕는 가정용 로봇이 산업용 로봇만큼 눈길을 끌었다. LG전자가 이번 전시회에서 야심차게 공개한 '클로이드(CLOiD)'는 식사를 준비하거나 세탁물을 정리하는 모습이 시연됐다.

독일 기업인 '뉴라 로보틱스'는 3세대 휴머노이드 로봇 4NE1이 빨래 더미에 쌓인 옷을 옮기는 과정을 시연했다. 주변 환경을 자율적으로 인식하고 판단하며 학습할 수 있는 기능을 탑재했다.

장 부회장은 국내 로봇 생태계가 속도를 내야 한다고 강조하기도 했다. 그는 "중국이 워낙 로봇을 강조하고 있어서 시기적으로 상당히 주목을 해야 한다"며 "정부가 주목하고 있는 인공지능(AI) 정책과 같이 가야 하는데 국내 로봇 생태계 구축의 속도가 중요하다"고 했다.

장 부회장은 이날 오후 2~3시 퀄컴을 시작으로 웨이모와 캐터필러, 현대차그룹, 두산, 현대위아 부스를 차례로 방문했다.





라스베이거스(미국)=전영주 기자



