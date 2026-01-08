BNK경남은행, 3년 연속 '을지연습 우수 기관'에 선정

계획·준비단계, 실시 현장 등 각 분야별

BNK경남은행은 금융위원회가 주관한 '2025년 을지연습 평가'에서 '우수' 등급을 받았다고 8일 밝혔다.

경남은행 을지연습 현장.

BNK경남은행은 계획 및 준비단계, 실시 현장, 사후 강평, 홍보 등 각 분야별 을지연습 평가에서 높은 점수를 획득해 2023년부터 3년 연속 우수 기관에 선정되는 영예를 안았다.

특히 BNK경남은행은 은행장을 중심으로 을지연습 실시 계획을 상세하고 구체적으로 수립했으며 실시 전부터 전 직원들을 대상으로 안보 견학과 교육도 실시했다.

을지연습 실시 기간에는 상황에 따른 신속한 조치와 실시간 토의를 통해 종합상황실을 효율적으로 운영하고 △영업 연속성 훈련 △본점 이동소산훈련 △사후 강평 등에도 전 직원들이 적극적으로 참여할 수 있는 환경을 조성했다.

안전관리실 이준희 실장은 "3년 연속 을지연습 우수 기관 선정은 전 임직원들의 적극적인 참여로 만들어낸 값진 결과다. 올해도 국가비상사태 대비를 위한 을지연습을 체계적으로 준비해 지역 사회와 고객의 안전을 지키는 든든한 금융기관이 되겠다"고 전했다.

한편 BNK경남은행은 '2024년 을지연습'을 체계적으로 기획하고 실제 훈련처럼 적극적으로 실시한 부분을 인정받아 '행정안전부장관 표창'을 수상한 바 있다.





