[CES 2026]LS전선-한전, 자산관리 솔루션 사업화 추진

LS전선 자산관리 플랫폼에 한전 기술 결합

LS전선이 한국전력과 실시간 케이블 진단 기술을 통합한 자산관리 솔루션의 글로벌 사업화를 추진한다. 올해 본격적으로 전개될 서해안 에너지 고속도로 등 사업에서 성공적인 레퍼런스를 확보한 뒤 글로벌 시장에서 'K전력'의 경쟁력을 입증하겠다는 방침이다.

LS전선은 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가선·IT 전시회 CES 2026에서 한전과 '케이블 상태판정 기술(SFL-R) 사업화 및 글로벌 시장 공동 진출'을 위한 계약을 체결했다고 8일 밝혔다. 국내 전력 산업의 제조·운영 통합 솔루션 역량을 강화하기 위해 협력한다.

구본규 LS전선 대표와 김동철 한국전력 대표가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 CES 2026에서 열린 'LS전선-한전, HVDC 자산관리시스템 공동 사업 계약 체결식'에서 기념촬영을 하고 있다. LS전선

글로벌 시장 진출을 겨냥한 사업화 목표의 핵심은 LS전선이 운영 중인 지중·해저 케이블 자산관리 플랫폼에 한전의 'SFL-R' 기술을 적용하는 것이다. SFL-R은 실시간 전류 모니터링과 노이즈 제거 기법을 활용해 케이블 고장 시 99% 이상의 정확도로 사고 위치를 탐지하는 기술이다. 해당 기술은 현재 제주 초고압직류송전(HVDC) 등 주요 전력망에 적용·운영 중이며 실시간 전류 신호 측정 방식의 장거리 HVDC 케이블 모니터링 기술로 성능을 입증했다.

LS전선은 이번 기술 통합으로 일반 진단과 실시간 정밀 진단을 아우르는 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 계획이다. 특히 LS전선과 한전은 올해 사업이 본격화되는 '서해안 에너지 고속도로 프로젝트'에 해당 협력 모델이 최초 적용될 것으로 기대하고 있다. 이를 기반으로 성공적인 레퍼런스를 확보할 경우 글로벌 시장 공략에도 한층 속도가 붙을 것으로 예상된다.

구본규 LS전선 대표는 "LS전선이 보유한 세계 최고 수준의 제조·시공 기술력에 한전의 운영 노하우를 결합해 글로벌 에너지 대전환 시대를 주도할 지능형 전력망 솔루션의 체계를 구축했다"며 "서해안 에너지 고속도로 등 국가 인프라 안보를 책임지는 실질적인 레퍼런스를 확보하고 전 세계 전력망 시장에서 'K전력'의 압도적 경쟁력을 입증하겠다"고 강조했다.





