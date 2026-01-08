본문 바로가기
라이프스타일 테크 기업 커버써먼, 후속 투자 유치

김철현기자

입력2026.01.08 09:13

기존 투자사 인터베스트 후속 투자

라이프스타일 테크 기업 커버써먼은 기존 투자사인 인터베스트로부터 후속 투자를 유치했다고 8일 밝혔다. 투자 금액은 비공개다.


이번 투자는 커버써먼의 기술 경쟁력과 중장기 성장 전략에 대한 신뢰를 바탕으로 이뤄진 전략적 투자다. 인터베스트는 초기 투자 이후 커버써먼의 기술 성과와 사업 실행력, 글로벌 확장 가능성을 종합적으로 검토해 후속 투자를 결정했다.

라이프스타일 테크 기업 커버써먼, 후속 투자 유치
커버써먼은 공기·열·빛 등 자연 요소에서 착안한 스마트 섬유 소재 기술을 앞세운 패션 테크 기업이다. 에어 테크(Air Tech), 발열 테크(Heated Tech), UV 컬러 체인지(UV Color Change) 등 자체 개발한 원단 기술을 통해 지속 가능성과 기능성을 구현, 설립 이후 국내외 특허 32건과 디자인·상표권 203건을 확보했다.

커버써먼은 이번 투자를 계기로 ▲연구개발(R&D) 조직 확대 ▲글로벌 스케일업 대응을 위한 시스템 고도화 ▲조직 운영 체계 정비 등 중장기 기반 구축에 주력할 계획이다.


이재호 커버써먼 대표는 "이번 후속 투자는 단기 성과보다는 글로벌 사업을 안정적으로 확장하기 위한 기반을 선제적으로 강화하는 데 의미가 있다"며 "글로벌 기준에 맞는 품질·운영 체계를 갖추고 장기적으로 신뢰받는 소재 기술 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

