앤스로픽, 100억달러 투자 유치…기업가치 4개월만 2배↑

인공지능(AI) 챗봇 클로드 개발사 앤스로픽이 100억달러(약 14조4910억원) 규모 투자를 유치하면서 기업 가치를 3500억달러로 평가받았다고 월스트리트저널(WSJ)이 7일(현지시간) 보도했다.

앤스로픽은 지난해 9월 130억달러 규모 투자를 유치하며 기업 가치를 1830억달러로 평가받았는데, 4개월 만에 기업 가치가 2배 가까이 뛴 것이다.

소식통들에 따르면 싱가포르 국부펀드 GIC와 코투 매니지먼트가 이번 신규 자금 조달을 주도할 계획이다. 블룸버그 통신은 마이크로소프트와 엔비디아도 이번 투자 라운드에 참여할 것으로 예상했다. 이번 거래는 향후 몇 주 내에 마무리될 것으로 보이며, 총 투자 규모는 변동될 수 있다.

WSJ는 앤스로픽의 이번 투자 유치가 AI 스타트업 투자에 있어 또 한 번의 호황을 예고하는 신호탄이 될 것으로 보인다고 평가했다. 시장조사기관 피치북에 따르면 AI 스타트업은 2025년 사상 최고치인 2220억달러의 투자를 유치한 것으로 추산된다. 이는 2024년의 두 배가 넘는 수치다.

이러한 AI 스타트업에 대한 기대를 토대로 올해는 기업공개(IPO)도 활발해질 전망이다. 앤스로픽과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 우주 기업 스페이스X가 올해 상장할 것으로 예상된다.

WSJ는 앤스로픽이 2028년 손익분기점에 도달할 것으로 예상하는데, 이는 오픈AI보다 빠르게 흑자전환 하는 것이다.

한편, 오픈AI는 기업가치를 7500억달러로 평가받으며 최대 1000억달러 투자금 조달을 추진하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>