에스투더블유, '통제 가능한 AI' 기술 연구 국제 학술 저널 채택

보안사고 유발한 공격의 근원지 추적

에스투더블유(S2W)는 한국과학기술원(KAIST) 연구진과 공동으로 진행한 '네트워크 침입의 근본 원인 규명 프레임워크' 연구 관련 논문이 정보보안 분야의 국제 학술 저널 '컴퓨터스 앤 시큐리티(Computers & Security)'에 채택됐다고 8일 밝혔다.

컴퓨터스 앤 시큐리티는 글로벌 기업 '엘스비어(Elsevier)'에서 발행하는 정보기술(IT) 보안 전문 학술지로, 학계 연구자뿐 아니라 공공·정부 기관 및 산업 현장 보안 전문가들의 연구·응용 참고자료로 널리 활용되며 세계적인 권위를 인정받고 있다.

이번 연구는 복잡한 네트워크 환경에서 발생하는 다양한 보안 문제의 원인과 관계를 근본적으로 규명하고 분석하는 데 초점을 맞췄다.

기존의 보안 연구가 주로 시스템의 이상 징후에 대한 탐지 방법을 고안하는 데 집중해왔다면, 이번 논문은 네트워크 이벤트의 연대기를 구성해 보안 사고를 유발한 공격의 근원지를 추적하는 데 주력했다. S2W는 '통제 가능한 인공지능(AI)'을 기반으로 리스크를 체계적으로 추적하고, 설명 가능한 의사결정 프로세스를 제공한다는 점에서 의의가 있다고 설명했다.

이승현 S2W SAIP제품실장은 "향후에도 통제 가능한 AI를 기반으로 공공·민간 조직이 직면한 다각적이고 고차원적인 의사결정 문제를 효과적으로 지원할 수 있도록, 기술 연구와 플랫폼 고도화를 지속하며 솔루션의 적용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 것"이라고 했다.





