W컨셉, 새 등급제 'W멤버십' 오픈…"최상위 고객 문화예술 혜택 제공"

W시그니처 고객 대상, 시즌별 문화예술 초청 혜택

1분기 中 라이프스타일 외부 제휴 혜택 공개

패션 플랫폼 W컨셉이 새로워진 회원 등급제 'W멤버십'을 공개한다고 8일 밝혔다.

W멤버십의 가장 큰 변화는 '등급별 전용 혜택 추가'다. 최근 6개월 누적 회원 등급 점수가 150만점 이상인 최상위 등급 'W시그니처(W SIGNATURE)' 고객에게는 시즌별로 문화예술 공연 초청 혜택이 제공된다.

패션 플랫폼 W컨셉이 새로워진 회원 등급제 'W멤버십'을 공개한다고 8일 밝혔다. W컨셉 제공 AD 원본보기 아이콘

첫 시작으로 이달 중 W시그니처 고객 중 550명을 추첨해 '뮤지컬 킹키부츠' 초대권을 1인 2매 증정한다. 1분기 내에 W베스트 이상 등급 고객을 위해 외부 제휴 혜택을 추가로 선보일 예정이다.

이달 말까지 고객 참여 이벤트도 진행한다. 이벤트 참여 시 멤버십 등급별로 1명씩 총 4명을 추첨해 W컨셉 앱에서 현금처럼 사용할 수 있는 500만 포인트를 각각 지급한다. 이외에도 멤버십 개편 알림 페이지에만 방문해도 받을 수 있는 최대 7% 시크릿 쿠폰을 발급한다.

W컨셉은 회원 등급제 개편으로 핵심 고객 혜택을 강화한다는 방침이다. 고객 등급 산정 기준을 구매 실적과 활동 포인트를 합산함으로써 출석체크, 숏폼 시청 등 다양한 앱 내 활동이 누적 포인트로 집계된다. 이를 통해 고객 이용을 확대하고 체류 시간을 늘려 앱 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

정의술 W컨셉 CRM팀장은 "패션과 뷰티에 관심 높은 고객이 문화생활에도 적극적이라는 점에서 착안해 다양한 혜택을 제공하고자 한다"며 "자주 방문하고 찾는 쇼핑 앱이 될 수 있도록 고객 체감 혜택을 늘려나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>