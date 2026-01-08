공영홈쇼핑, 슈퍼극딜 1day 론칭…쿠폰 혜택 고가 상품까지

9일 새청무 햅쌀 등 선봬

공영홈쇼핑은 모바일 라이브커머스 '공영라방'이 '슈퍼극딜 1day'를 론칭한다고 8일 밝혔다.

슈퍼극딜 1day는 공영라방의 대표 특집전인 극딜데이에 혜택을 더해 재단장한 이벤트다. 쿠폰 혜택을 고가 상품까지 확대해 다양한 상품 구매에 도움이 되도록 했다. 2만원 구매 시 2000원, 3만원 구매 시 3000원, 5만원 구매 시 5000원 할인 쿠폰을 행사 기간 내 무제한 발급한다. 여기에 8만원 구매 시 8000원, 10만원 구매 시 1만원 할인 쿠폰을 신설해 고객 1인당 각 2매씩 제공한다.

9일 8시간 동안 진행되는 첫 슈퍼극딜 1day에서는 새청무 햅쌀, 예산 엔비사과, 해남 꿀고구마 등 먹거리부터 엑스 바이크 실내자전거 등 생활용품까지 다양하게 선보일 예정이다.

공영홈쇼핑은 올해 소상공인 판로 지원 확대를 위한 공영라방 운영에 역량을 집중한다는 방침이다. TV홈쇼핑 대비 간편한 방송 준비와 현장감 있는 진행 등 라이브커머스의 강점을 살려 공영라방을 차별화된 소상공인 공공 라이브 플랫폼으로 발전시킨다는 복안이다.

공영홈쇼핑 관계자는 "새해 소상공인의 판로 지원을 강화하기 위한 공영라방의 역할을 지속해 나갈 것"이라며 "첫 이벤트로 준비한 슈퍼극딜 1day의 풍성한 혜택에 고객 여러분의 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.





