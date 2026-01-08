본문 바로가기
파라다이스시티, 1270실 대규모 복합리조트로 발돋움

김흥순기자

입력2026.01.08 08:53

그랜드 하얏트 인천 웨스트타워 인수 종결
하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티로 새출발
3월 정식 개장

인천 영종도 복합리조트 파라다이스시티를 운영하는 파라다이스세가사미는 그랜드 하얏트 인천의 두 타워 중 한 곳인 웨스트타워가 '하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티(Hyatt Regency Incheon Paradise City)'로 새롭게 출발한다고 8일 밝혔다.


하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티. 파라다이스시티 제공

앞서 파라다이스세가사미는 지난해 9월24일 한진그룹의 자회사인 칼호텔네트워크로부터 그랜드 하얏트 인천 웨스트타워를 2100억원에 인수하는 계약을 체결했다. 새 브랜드 호텔은 내부 수선과 환경 개선 공사를 거쳐 오는 3월 오픈할 예정이다.

하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티는 대지면적 1만6000여㎡(약 5000평)에 501실을 보유하고 있다. 이번 인수로 파라다이스시티는 기존 메인 호텔과 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소를 합친 769실을 더해 총 1270실에 달하는 대규모 객실을 보유하게 된다.


하얏트는 현재 전 세계 82개국에서 1450개 이상의 호텔과 리조트를 운영하고 있다. 전 세계 하얏트 호텔에서 하얏트 월드 멤버십 리워드를 적립할 수 있다. 파라다이스 는 하얏트의 글로벌 고객 기반과 높은 브랜드 인지도를 통해 해외 고객을 유치하는데 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다. 영종도 지역에서 열리는 국제 콘퍼런스와 각종 행사 수요도 확대될 것으로 전망한다.


파라다이스세가사미 관계자는 "'3000만 외래 관광객 유치'라는 정부 기조에 발맞춰 글로벌 브랜드인 하얏트와 동북아시아 최초의 복합리조트인 파라다이스시티가 숙박, 마이스(MICE), 게이밍 등 다방면으로 큰 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다"며 "파라다이스시티는 대한민국의 관문 인천에 위치한 대표 복합리조트로서 이번 인수를 계기로 한국 관광산업 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 기존 이스트 타워는 칼호텔네트워크에서 그랜드 하얏트 인천 브랜드로 계속 운영할 예정이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
