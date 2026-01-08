본문 바로가기
[오늘의신상]아모레퍼시픽 '프리메라', 광채 담은 PDRN 세럼·마스크

이민지기자

2026.01.08

잡티 지우고, 물광 채워 피부 광채 선사

아모레퍼시픽의 화장품 브랜드 프리메라가 'PDRN-나이아10 토닝 글로우 세럼'과 'PDRN-나이아10 세럼 메가 샷 겔마스크'를 출시한다고 8일 밝혔다.


이번 신제품은 초저분자 PDRN과 고함량 나이아신아마이드 10%를 조합해, 잡티는 지워주고 물광은 채워 푸석하고 생기 없는 피부에 강력한 톤업 광채 효과를 선사한다.

'PDRN-나이아10 토닝 글로우 세럼'과 'PDRN-나이아10 세럼 메가 샷 겔마스크'.

PDRN-나이아10 세럼은 PDRN 단독 대비 24% 더 강력한 톤업과 광채의 시너지를 구현한 제품이다. 모공보다 약 1400배 작은 프리메라만의 초저분자 PDRN을 함유해 피부 속부터 차오르는 듯한 플럼핑 물광 효과를 선사하며, 고함량 나이아신아마이드를 10% 함유해 피부 잡티 흔적을 관리하고 맑고 투명한 피부 톤으로 가꿔준다. 인체적용시험 결과, 2주 사용 후 진한 흔적 잡티가 2.4% 개선되었으며, 피부 투명도와 피부 톤 균일도 개선 효과도 확인했다.


PDRN-나이아10 겔마스크는 PDRN-나이아10 세럼 한 병을 지지체나 불순물 없이 그대로 굳혀 만든 겔 타입 마스크로, 단 한 번의 사용만으로도 강력한 물광 및 톤업 효과를 경험할 수 있다. 신제품 PDRN-나이아10 세럼과 겔 마스크는 1월 12일 네이버 신상위크를 시작으로, 아모레몰과 올리브영 등 주요 온·오프라인 채널을 통해 순차적으로 만나볼 수 있다.




이민지 기자
