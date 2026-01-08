당근부동산, 부동산 '안심송금' 서비스 출시

부동산 직거래 안전망 강화

당근의 부동산 서비스 당근부동산은 '안심송금' 서비스를 도입했다고 8일 밝혔다.

안심송금은 부동산 거래 시 계약금 등을 안전하게 주고받을 수 있도록 돕는 서비스다. 계약 초기 단계에서 매물 소유주와 계약금 송금 계좌주가 일치하는지 등을 확인해 거래의 안전성을 확보하고 혹시 모를 송금 사고의 위험을 줄이기 위해 도입됐다.

안심송금 서비스는 집주인 인증을 완료한 직거래 매물에만 이용할 수 있다. 집을 사는 구매자가 판매자에게 계약금을 직접 보내는 대신, 당근이 지정한 NH농협은행 가상계좌로 먼저 입금이 진행되는 시스템을 채택했다.

서비스 이용은 당근 앱 내 이용자 간 개별 채팅방에서 이뤄진다. 구매자가 판매자와 거래 조건 및 계약금을 합의한 후 채팅방에서 '안심송금' 버튼을 누르면 된다. 구매자와 판매자 모두 본인인증이 필수다. 만일 판매자 계정이 사기로 이용 제재되면 송금을 받을 수 없도록 제한하고, 대금은 구매자에게 자동 환불된다.

당근 관계자는 "앞으로도 당근부동산은 이용자들이 안심하고 동네에서 집을 구할 수 있도록 신뢰할 수 있는 부동산 거래 문화를 만드는 데 최선을 다할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



