밀라노 동계올림픽 '팀 삼성' 공개…17개국 70명 선수로 구성

캠페인 메시지 '열린 마음은 언제나 승리'

"세계 팬들에게 좋은 영감될 수 있게 최선"

국제올림픽위원회(IOC) 공식 파트너 삼성전자가 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽·패럴림픽의 홍보대사 '팀 삼성 갤럭시' 선수단과 캠페인 메시지 '열린 마음은 언제나 승리한다'를 8일 공개했다.

2026 밀라노 코르티나 동계올림픽·패럴림픽의 홍보대사 '팀 삼성 갤럭시' 단체사진. 삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 1998년 나가노 올림픽을 시작으로 30년 가까이 올림픽·패럴림픽의공식 파트너로 활동하며, 혁신 기술을 통해 선수와 팬이 소통하고 전 세계가 하나로 연결될 수 있도록 지원해 왔다.

이번 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽·패럴림픽을 맞아 삼성전자는 파트너십 활동의 일환으로 팀 삼성 갤럭시 선수단을 운영한다. 팀 삼성 갤럭시는 다양한 종목을 대표하는 전 세계 17개국 70명의 선수로 구성됐다. 이번 선수단은 동계올림픽 역대 최대 규모다.

'팀 삼성 갤럭시' 선수단은 캠페인 메시지 '열린 마음은 언제나 승리한다'를 중심으로 ▲열린 마음 ▲새로운 관점 ▲자기 표현의 세 가지 가치를 선수들의 시각으로 전 세계 팬들에게 전달할 예정이다.

김승연 삼성전자 MX사업부 상무는 "삼성전자는 기술을 통해 선수와 팬, 경기의 모든 순간을 더 생생하게 연결해 왔다"며 "팀 삼성 갤럭시 선수들과 함께 다양한 프로그램을 선보이며 선수들과 팬들이 무한한 가능성을 열어갈 수 있도록 응원할 것"이라고 강조했다. 선수단은 ▲봅슬레이 ▲쇼트트랙 ▲스노보드 등 다양한 종목의 미래 주역인 10대와 20대 선수들을 주축으로 구성됐다.

'팀 삼성 갤럭시' 선수단에 이름을 올린 쇼트트랙 임종언 선수. 삼성전자 제공 원본보기 아이콘

대한민국 선수는 총 5명으로 ▲김길리(쇼트트랙)▲임종언(쇼트트랙) ▲최가온(스노보드) ▲최민정(쇼트트랙) ▲황대헌(쇼트트랙) 선수가선정됐다. ▲알렉스 홀(Alex Hall, 미국, 스키) ▲아서바우셰(Arthur Bauchet, 프랑스, 장애인 스키) ▲아니카 모건(Annika Morgan, 독일, 스노보드) ▲알리사 리우(AlysaLiu, 미국, 피겨 스케이팅) 등 세계적인 동계 스포츠 스타들도 '팀 삼성 갤럭시' 선수단에 이름을 올렸다.

쇼트트랙 최민정 선수는 "2022 베이징 동계 올림픽 이후 다시 팀 삼성 갤럭시에 합류하게 돼 기쁘게 생각한다"며 "팀 삼성 갤럭시는 언제나 스포츠를 통해 사람들이 더 많은 가능성을 열도록 영감을 준다. 이번 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽에서도 팀 삼성 갤럭시와 함께 긍정적인 에너지를 전달해 나갈 것"이라고 말했다.

쇼트트랙 에이스로 부상하고 있는 김길리 선수는 "세계적인 선수들과 함께 팀 삼성 갤럭시의 일원으로 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽에 참석하게돼 영광"이라며 "전 세계의 팬들에게 좋은 영감이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵을 잇달아 제패한 최가온 선수는 "국가대표 자격으로 처음 출전하는 동계 올림픽에서 팀 삼성 갤럭시 최연소 멤버로 활약할 수 있게 되어 영광"이라며 "지금까지 갈고 닦은 실력을 경기에서 잘 펼쳐서 좋은 모습을 보여 드리겠다"고 각오를 다졌다.

쇼트트랙 김길리 선수 원본보기 아이콘





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



