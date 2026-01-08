본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

삼성바이오, '국제생물올림피아드' 후원 협약 체결

최태원기자

입력2026.01.08 08:43

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국제생물올림피아드 대표단 운영 비용 및 장학금 지원 예정

삼성바이오에피스와 삼성바이오로직스 가 7일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 한국과학창의재단 및 한국생물교육학회와 '국제생물올림피아드(IBO)' 후원 협약을 체결했다.

(왼쪽부터) 정우성 한국과학창의재단 이사장과 김경아 삼성바이오에피스 대표이사, 유승호 삼성바이오로직스 경영지원센터장 부사장, 심재호 한국생물교육학회 회장이 7일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 한국과학창의재단 및 한국생물교육학회와 '국제생물올림피아드(IBO)' 후원 협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성바이오에피스

(왼쪽부터) 정우성 한국과학창의재단 이사장과 김경아 삼성바이오에피스 대표이사, 유승호 삼성바이오로직스 경영지원센터장 부사장, 심재호 한국생물교육학회 회장이 7일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 한국과학창의재단 및 한국생물교육학회와 '국제생물올림피아드(IBO)' 후원 협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성바이오에피스

AD
원본보기 아이콘

국제생물올림피아드는 생명과학 분야에 대한 이론 및 실험 능력을 평가하는 대회다. 지난해 대회 기준 77개국 298명의 학생이 참가했으며, 한국은 1998년 첫 참가 이후 매년 대표단을 파견해 꾸준히 우수한 성적을 거두고 있다.


삼성바이오에피스와 삼성바이오로직스는 이번 협약을 통해 국제생물올림피아드 한국 대표단의 선발 및 교육, 국제대회 참가, 장학금 지원 등에 나선다. 이를 통해 생명과학 분야 우수 인재를 조기에 발굴·육성하고, 미래 국가 기술 발전을 위한 인재 중심의 사회적 책임 활동을 적극적으로 수행할 방침이다.

김경아 삼성바이오에피스 사장은 "생명과학은 인류의 건강과 미래를 이끄는 핵심 분야로서, 앞으로도 미래 세대의 과학적 탐구 정신을 응원하고 바이오산업을 이끌어갈 인재 육성에 지속 동참할 것이다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

스캠 범죄조직 '프린스그룹' 회장 천즈, 캄보디아서 체포돼 中 송환

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

"트럼프 리더십 대단", "노벨상 나누고파"…대권 노리는 마차도 연일 구애

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

서울 아파트 거래 2채 중 1채는 '9억 이하'…중저가 쏠림 뚜렷

새로운 이슈 보기