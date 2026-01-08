삼성바이오, '국제생물올림피아드' 후원 협약 체결

국제생물올림피아드 대표단 운영 비용 및 장학금 지원 예정

삼성바이오에피스와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,780,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,767,000 2026.01.08 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]증권가, 삼성바이오로직스 목표주가 잇달아 상향'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close 가 7일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 한국과학창의재단 및 한국생물교육학회와 '국제생물올림피아드(IBO)' 후원 협약을 체결했다.

(왼쪽부터) 정우성 한국과학창의재단 이사장과 김경아 삼성바이오에피스 대표이사, 유승호 삼성바이오로직스 경영지원센터장 부사장, 심재호 한국생물교육학회 회장이 7일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 한국과학창의재단 및 한국생물교육학회와 '국제생물올림피아드(IBO)' 후원 협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성바이오에피스 AD 원본보기 아이콘

국제생물올림피아드는 생명과학 분야에 대한 이론 및 실험 능력을 평가하는 대회다. 지난해 대회 기준 77개국 298명의 학생이 참가했으며, 한국은 1998년 첫 참가 이후 매년 대표단을 파견해 꾸준히 우수한 성적을 거두고 있다.

삼성바이오에피스와 삼성바이오로직스는 이번 협약을 통해 국제생물올림피아드 한국 대표단의 선발 및 교육, 국제대회 참가, 장학금 지원 등에 나선다. 이를 통해 생명과학 분야 우수 인재를 조기에 발굴·육성하고, 미래 국가 기술 발전을 위한 인재 중심의 사회적 책임 활동을 적극적으로 수행할 방침이다.

김경아 삼성바이오에피스 사장은 "생명과학은 인류의 건강과 미래를 이끄는 핵심 분야로서, 앞으로도 미래 세대의 과학적 탐구 정신을 응원하고 바이오산업을 이끌어갈 인재 육성에 지속 동참할 것이다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



