함평군, 청년센터 프로그램 수요조사 실시

전남 함평군청 전경.

전남 함평군은 청년들의 실질적인 수요를 반영한 청년센터 프로그램 운영을 위해 사전 수요조사를 실시한다고 8일 밝혔다.

군은 오는 18일까지 지역 청년을 대상으로 '2026년 청년센터 프로그램' 수요조사를 실시한다. 수요조사는 총 11개 문항으로 구성된 설문을 통해 청년층이 실제 원하는 교육이나 취미·교양 프로그램을 파악한다.

결과는 올해 상반기 청년센터 프로그램 운영 기초자료로 활용할 예정이다.

함평군에 거주하는 19세부터 49세 이하의 청년은 누구나 각 읍·면사무소 방문 또는 온라인으로 참여할 수 있다.

군 관계자는 "이번 설문조사는 청년들의 실제 삶에 도움이 되는 프로그램 운영을 위한 것"이라며 "질 높은 프로그램 운영을 위해 많은 참여를 바란다"고 전했다.

한편, 지난해 12월 정식 개소한 함평군 청년센터는 나비어울림센터 3층에 있으며, 내부는 교육실과 열람실, 컴퓨터 교육실과 공유 카페 등으로 조성됐다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



