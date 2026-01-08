"건강한 집밥 챙기세요"…쿠첸, 잡곡밥솥 기획전 진행

브레인·그레인·123 등 제품 대상

최대 45% 가격 할인 혜택

쿠첸이 2026년 병오년 새해를 맞아 오는 11일까지 쿠첸몰에서 '잡곡 밥솥 기획전'을 진행한다고 8일 밝혔다.

먼저 오는 11일까지 진행되는 '잡곡 특화 밥솥 기획전'에서는 쿠첸의 인기 잡곡 밥솥 라인업을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다. 특히 '브레인 밥솥'과 '그레인 밥솥' 두 인기 모델을 중심으로 구성된 이번 행사에서는 최대 약 45% 할인된 가격 혜택을 제공한다.

브레인 밥솥은 조약돌을 모티브로 한 감각적인 오브제 디자인으로, 15가지 쌀·잡곡 알고리즘과 듀얼 프레셔 기능을 갖춰 디자인과 밥맛을 모두 중시하는 소비자에게 제격이다. 그레인 밥솥은 슈퍼곡물밥·보리잡곡밥·흑미밥·기장밥·귀리밥 등 인기 잡곡과 함께 쿠첸 '121건강잡곡', 국내 대표 쌀 품종 5종 전용 알고리즘을 탑재해 곡물 본연의 뛰어난 맛과 영양을 끌어 올려 건강하고 맛있는 밥을 완성한다.

쿠첸 잡곡 밥솥 기획전. 쿠첸 AD 원본보기 아이콘

아울러 오는 31일까지는 '123 밥솥 기획전'을 통해 1월 한 달간 소비자에게 혜택을 제공한다. '123 밥솥'은 국내 최고 2.2초고압 기술을 탑재해 잡곡밥 취사의 편의성을 획기적으로 높인 제품이다. 초고압으로 취사 온도를 123도까지 높여 혼합잡곡밥(콩 미포함) 쾌속 메뉴는 약 19분 만에, 백미쾌속 메뉴 기준 백미밥은 약 10분 만에 취사를 완료한다.

쿠첸 관계자는 "병오년 새해를 맞아 건강한 한 해를 시작하고자 하는 고객들께 실질적인 혜택을 드리고자 이번 기획전을 준비했다"며 "쿠첸의 차별화된 잡곡 취사 기술력을 담은 다양한 제품으로 고객 개개인의 라이프스타일에 맞는 최적의 밥솥을 풍성한 혜택과 함께 만나보시길 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>