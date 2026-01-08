'역대 최대' 기록 써낸 삼성…4분기 영업이익 20조 돌파

지난해 4분기 영업이익 잠정 20조원

분기 매출·영업이익 모두 최대 기록

'메모리 호황' 힘입어 실적 개선 지속

삼성전자가 지난해 4분기 영업이익 20조원을 기록하며 역대 최대 실적을 경신했다. 분기 기준 영업이익이 20조원을 돌파한 건 한국 기업 역사상 처음이다. 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 회복 등 메모리 호황에 올라타면서 올해 더 높은 기록을 갈아치울 것으로 기대된다.

삼성전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업이익 20조원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 전년 동기 대비 208.2%, 직전 분기 12조1700억원과 비교하면 64.3% 증가했다. 반도체 호황기로 여겨지던 2018년 3분기 달성한 분기 최대 영업이익 17조5700억원 기록을 29분기 만에 갈아치웠다. 삼성뿐 아니라 국내 기업이 분기 영업이익 20조원을 돌파한 건 처음이다.

이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

삼성전자는 사상 최대 기록을 한번 더 써냈다. 매출은 93조원으로 전년 동기 대비 22.7%, 전 분기 대비 8.1% 늘었다. 삼성전자의 분기 매출이 90조원 선을 돌파한 것 역시 처음이다.

이번 실적은 증권사 컨센서스(실적 전망치)를 웃도는 결과다. 에프앤가이드에 따르면 전날 기준 삼성전자의 4분기 실적 컨센서스는 매출 90조6016억원, 영업이익 17조8208억원 수준이었다. 최근 3개월간 영업이익 전망치는 17조원대였으나, 범용 메모리 가격 급증세가 이어지며 실적 눈높이가 높아졌다. 삼성전자가 이날 발표한 잠정 실적은 시장 눈높이를 재차 넘어선 것이다.

삼성전자가 역대급 실적을 써낸 가장 강력한 동력은 메모리 가격 상승이다. 업계에선 인공지능(AI)·서버 용량에 대한 수요가 폭증하면서 HBM·범용 D램 등 전 분야에 걸쳐 메모리 시장이 역대급 호황을 맞은 것으로 보고 있다. 새해에는 지금껏 가장 큰 반도체 호황기로 여겨진 2018년을 넘어서는 '하이퍼-불(Hyper Bull·초강세장)' 국면에 진입했다는 평가도 나온다.

파운드리(반도체 위탁생산)·시스템LSI 사업부가 2㎚(1㎚=10억분의 1m) 공정 양산 착수 등 경쟁력을 개선하며 적자 규모를 줄인 것도 실적 개선에 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.

이날 부문별 실적이 공개되진 않았지만, 증권가에선 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션)부문에서 16조~17조원대 영업이익을 낸 것으로 보고 있다. 전 분기 7조원 대비 10조원가량 급증한 수치다. 다른 사업부의 영업이익 전망치는 MX(모바일경험)·네트워크 2조원대, 디스플레이 1조원대, 하만 5000억원 등이다. TV·가전 사업부는 1000억원대 손실이 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>