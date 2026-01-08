본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

성남시, 행안부 지방재정분석 결과 '최우수 등급' 선정

이종구기자

입력2026.01.08 07:50

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

채무 제로 도시 기조 속 건전하고
효율적인 재정운영 성과 인정

경기 성남시는 행정안전부가 실시하는 2025년(2024회계연도) 지방자치단체 재정분석 평가에서 최고등급인 '가등급'으로 선정됐다.

성남시청 전경. 성남시 제공

성남시청 전경. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

행정안전부 재정분석은 전국 지방자치단체의 재정현황 및 성과를 이전 연도 결산자료에 근거하여 종합적으로 분석·평가하는 제도로, 지방재정 운영현황 분석 결과를 공개함으로써 책임성과 투명성을 확보하고자 매년 실시하고 있다.


행정안전부의 이번 재정분석 평가는 243개 전 지방자치단체를 대상으로 건전성·효율성·계획성 3개 분야, 14개 재정지표를 인구·재정 여건이 유사한 자치단체 유형별 상대평가로 이루어졌다.

성남시는 이번 평가에서 종합등급 '가' 등급을 획득하며, 2022년(2021회계연도) 마 등급에서 최고 등급으로 도약하는 성과를 거뒀다.


특히, 건전성 분야에서 최고 등급을 받아 성남시의 안정적인 재정구조와 재정운영 능력에 높은 평점을 받았다.


신상진 성남시장은 "이번 가등급 획득은 2026년 채무제로 도시를 목표로 책임있게 재정을 운영해 온 결과로 앞으로도 건전한 재정을 바탕으로 꼭 필요한 분야는 과감히 투자하는 균형잡힌 재정 운영을 이어가겠다"고 밝혔다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

'국민치약 2080'이 중국산?…금지성분 검출 6종 회수

도망가는 억만장자들 비웃는 224조원의 남자

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

'땅 팔아 배당' 쏘는 소주회사지속 가능성은?

스캠 범죄조직 '프린스그룹' 회장 천즈, 캄보디아서 체포돼 中 송환

새로운 이슈 보기