[속보] 트럼프, '유엔 산하기관 등 66개 국제기구 탈퇴' 서명

행정명령 서명

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 유엔인구기금(UNFPA)을 비롯한 국제기구 66곳에서 탈퇴한다는 행정명령에 서명했다고 AP통신이 보도했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>