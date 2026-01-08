서강석 송파구청장 "어려운 이웃 관심·지원 확대할 것"

7일 롯데콘서트홀서 신년 인사회

"올해 사회복지비 570억원 증액"

"잠실 MICE단지·탄천동로 지하화 추진"

서울 송파구(구청장 서강석)가 7일 롯데콘서트홀에서 구민 1700여명이 참석한 가운데 신년인사회를 열고 2026년 주요 사업을 발표했다.

서강석 구청장은 "2026년 예산 1조3000억 원 중 사회복지비는 지난해보다 570억원을 증액 편성했다"며 "아동수당 확대, 어르신 사회활동 지원, 장애인 활동 지원 등 어려운 이웃에 대한 관심과 지원을 확대할 것"이라고 밝혔다.

7일 롯데콘서트홀에서 열린 ‘송파구 2026년 신년인사회’ 현장 모습. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 올해 잠실종합운동장 MICE 단지 조성을 본격 추진한다. 2032년까지 3조원을 투자하는 이 사업은 송파구의 랜드마크 조성을 목표로 한다. 탄천동로 지하화 공사도 올해 중점 추진한다. 구는 이를 통해 지상 공간 활용도를 높이고 교통 환경을 개선할 계획이다.

이 밖에도 복정역 공지 대규모 민간투자 유치, 송파대로 걷고 싶은 가로정원 조성, 삼표산업 풍납공장 신속 철거 및 주민 공간 조성, 재난·재해 대비 안전 체계 구축 등이 올해 중점사업으로 추진된다.

서 구청장은 “지난 3년 반 동안 ‘구민을 주인으로 섬기는 섬김행정’으로 송파가 더욱 빛나고 브랜드가치가 높아졌다”라며 “과거 형식적 의미의 강남3구 중 하나에서 누구나 더욱 살고 싶고 이사 오고 싶은 실질적 의미의 강남3구가 됐다”고 밝혔다. 이어 "규제가 아닌 지원행정으로 패러다임을 전환해 재건축·재개발을 신속하게 추진하고, 사계절 꽃피는 거리, 매력적인 수변 감성 공원 등 도시 정원을 넓혀 명품 주거 도시로 만들겠다"고 강조했다.

서강석 구청장은 "대한민국에서 더욱 빛나는 도시 송파를 위해 2026년에도 변함없이 구민을 주인으로 섬기는 행정으로 한 단계 더 도약하는 한 해가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>