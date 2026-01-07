김성환 기후부 장관 "文정부 원전 짓지 않겠다며 수출은 궁색"

바람직한 에너지믹스 2차 정책토론회

"전체 전력 재생에너지 현실적 어려워

재생에너지·원전 보완 최적 모델 찾아야"

김성환 기후에너지환경부 장관이 7일 국회에서 열린 바람직한 에너지믹스 2차 정책토론회에서 인사말을 하고 있다. 2026.1.7 기후에너지환경부 AD 원본보기 아이콘

김성환 기후에너지환경부 장관은 7일 오후 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '바람직한 에너지믹스 2차 정책 토론회'에서 "전체 전력을 다 재생에너지로 할 수 있으면 좋겠지만 현실적인 여건을 고려할 때 대한민국은 에너지 자립섬으로 어렵다"며 "재생에너지의 간헐성과 원전의 경직성 문제를 서로 보완하면서 최적의 모델을 찾아야 한다"고 강조했다.

이날 토론회는 제11차 전력수급기본계획에서 결정했던 신규 대형 원전 2기를 계획대로 추진할지를 논의하기 위해 마련됐다. 지난해 12월 30일에 이은 두 번째 토론회였다. 정부는 이번 토론회 이후 여론조사도 실시할 계획이다.

이날 토론회는 주로 재생에너지의 간헐성과 원전의 경직성 문제를 어떻게 조화롭게 해결할지에 대해 초점이 맞춰졌다. 김 장관은 "낮 시간에 원전과 재생에너지가 충돌할 때 경직성 문제를 해결하는 것이 당장의 숙제"라고 강조했다.

김 장관은 국내에서 원전의 필요성을 강조하기도 했다. 김 장관은 "문재인 정부 때 설계 수명을 다한 원전을 더는 사용하지 않겠다고 하면서 해외에 원전을 수출했다"며 "국내에 원전을 짓지 않겠다고 하면서 원전을 수출하는 것은 한편으로 궁색했다"고 말했다.

그는 "우리가 원전 분야에서 세계 최고 경쟁력을 가진 것도 사실"이라고 덧붙였다.

김 장관은 "반도체 등 중요한 산업이 많기 때문에 전력을 안정적으로 운영하는 것도 숙제"라며 "산업 경쟁력과 가정의 전기요금 문제 등을 전체적으로 고려해 최적의 에너지 모델을 찾아야 한다"고 강조했다.

이날 토론회에서는 강부일 전력거래소 계통운영처장이 '우리나라 계통 현황 및 이슈', 신호철 한국수력원자력 중앙연구원장이 '원전의 경직성 완화 및 안전성 확보방안', 손성용 가천대학교 교수가 '재생에너지 간헐성 보완방안'을 주제로 발표했다.

이어 박종배 건국대학교 교수를 좌장으로 전영환 홍익대학교 교수, 김강원 한국에너지공단 재생에너지정책실장, 이정익 카이스트 교수, 김무환 SK이노베이션 에너지솔루션 사업단장, 한병섭 원자력안전연구소장, 주한규 한국원자력연구원장, 이서해 E컨슈머 대표 등이 참가해 패널토론을 벌였다.

김성환 장관은 "여러 가지 쟁점이 추가로 확인되면 여러 가지 경로로 간담회 등 국민들 의견 수렴할 계획"이라고 설명했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>