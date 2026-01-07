[속보] 李대통령, 국빈 방중 마치고 상하이서 출발

[속보] 李대통령, 국빈 방중 마치고 상하이서 출발
상하이(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스지방흡입까지 왜?…"이번엔 정말 선 넘었다" 말 나... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 李대통령, 국빈 방중 마치고 상하이서 출발
2026년 01월 07일(수)
[속보] 李대통령, 국빈 방중 마치고 상하이서 출발
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
일본어로 주문하려고 했더니 "한국어로 해라"…日 라멘집, '이중 가격' 논란
흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'
한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다]
종묘 앞 500년 만에 드러난 '한양의 골격'…개발 vs 보존 '딜레마'
"'국민 치약' 믿고 썼는데"…중국산 '2080치약' 전량 회수, 무슨 일?
'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍
'국민치약 2080'이 중국산?…금지성분 검출 6종 회수
흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'
천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"