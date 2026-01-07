"당신이 원하는 건 뭐든지 도널드"…또 마크롱 조롱한 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 나눈 약값 관세 대화를 재차 언급하며 마크롱 대통령을 조롱했다.

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 워싱턴DC의 문화예술 공연장 트럼프-케네디센터에서 열린 연방 하원 공화당 의원 수련회 연설에서 자신이 지난해 마크롱 대통령에게 약값 인상을 강요했다고 주장했다.

트럼프 대통령은 과거 통화에서 마크롱 대통령에게 "우리가 요구하는 모든 것을 받아들이지 않으면, 프랑스에서 오는 모든 제품에 25% 관세를 부과하겠다"고 말했다고 공개했다. 이어 트럼프 대통령은 마크롱 대통령의 애원하는 듯한 목소리를 지어내며 그가 "아니, 아니, 아니, 그렇게 할 수 없어"라고 반대했다고 말했다.

트럼프 대통령은 자신이 "할 수 있어. 그리고 그렇게 할 거야"라고 반박하자, 마크롱 대통령이 자신의 요구에 빠르게 굴복했다고 주장했다.

트럼프 대통령은 거듭 마크롱 대통령을 흉내 내면서 그가 "거래 성사됐어 도널드, 내 처방약 가격을 200%든 뭐든 인상하고 싶어. 그건 영광일 거야. 당신이 원하는 건 뭐든지 도널드. 하지만 제발 국민에게 말하지만 말아줘"라고 간청했다고 이어갔다.

트럼프 대통령은 그러면서 진지한 표정으로 돌아와 "모든 나라가 똑같은 말을 했다"고 전했다.

트럼프 대통령이 두 정상 간 약값 관련 대화를 공개한 건 이번이 처음은 아니다.

그는 지난해 12월에도 앞서 마크롱 대통령에게 "의약품 가격을 두 배나 세 배로 올리지 않으면 모든 제품에 25% 관세를 부과하겠다"고 통보했고 "그러자 전화기 너머로 죽은 듯한 침묵이 흐른 뒤 '알겠다'"는 답이 돌아왔다고 말했다.

그러나 이같은 트럼프 대통령의 주장에 엘리제궁 관계자는 당시 일간 르피가로에 "전혀 말이 안 된다"고 선을 그었다.

이 관계자는 "매일 수백만 프랑스인이 그러하듯 약국에 가보면 최근 몇 달간 약값이 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다"며 국가 원수가 약값을 결정하지 않는다고 덧붙였다.

실제 지난해 관세 협상 이후 프랑스에서는 의약품 가격과 관련한 대통령 발표나 결정이 나온 게 없다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



