본회의 8일에서 15일로 연기…특검법 처리 일주일 미뤄져

국회의장실 "추가 논의 필요하다고 판단"

與원내대표 선출 직후 의장 주재 여야 회동

국회 본회의가 8일에서 오는 15일로 연기되면서 민주당이 추진하는 2차 종합·통일교 특검법 처리도 계획보다 일주일 미뤄질 전망이다.

7일 국회의장실은 "8일 본회의 개최에 대한 여야 간 입장차가 큰 상황에서 여야 원내대표단 회동을 주재했다"며 "회동 결과, 여야 간 이견 조율을 위해서는 추가 논의가 필요하다고 판단해 8일은 본회의 개최가 어렵다"고 밝혔다. 미뤄진 본회의는 오는 15일 열릴 예정이다. 회동에는 우원식 국회의장과 민주당 문진석 원내운영수석부대표·문금주 원내대변인, 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표가 참석했다.

우 의장은 8일 본회의에서 쿠팡 국정조사 요구서 보고 및 주요 민생·개혁 법안을 처리하려 했지만, 그 시기를 미루기로 한 것이다. 국회의장실은 "여야 간 그동안의 논의 과정 및 여당의 신임 원내대표 선출 임박 등 상황에서 일방적으로 본회의를 소집하는 것은 국회의 향후 운영을 고려할 때 적절하지 않다고 판단했다"고 했다. 이어 국회의장실은 "특히 대통령께서 국익을 위한 중요한 외교 순방에 임하고 있는 엄중한 시기라는 점도 고려할 필요가 있다고 판단했다"고 덧붙였다.

우 의장은 오는 11일 민주당의 신임 원내대표가 선출되는 대로 여야 원내대표 회동을 주재하고 15일 본회의에 올라갈 안건을 논의하겠다는 계획이다. 국회의장실은 "오는 15일 특검법 등 주요 안건 및 필리버스터를 해제한 민생법안 처리를 위해 본회의를 개최하고자 한다"며 "야당도 필리버스터 대상 중 민생법안 해제 논의를 말씀하신 만큼 진지하게 논의해주시기를 바란다"고 강조했다.

당초 민주당은 8일 본회의에 2차 종합·통일교 특검법을 올리겠다는 계획으로 7일 법제사법위원회를 열고 법안들을 심사했다. 법사위는 두 법안을 안건조정위원회에 상정했다. 안건조정위원회는 이견을 조정할 필요가 있는 안건을 심사하기 위한 위원회로 6명의 위원으로 구성한다. 안건에 대한 조정안은 재적 조정위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

나경원 국민의힘 의원은 "안건조정위는 충분히 논의가 안 되고 다수당이 (법안을) 일방적으로 처리하려 할 때 충분히 논의하라는 것인데, 민주당이 이날 특검법안을 일방적으로 통과시키겠다고 하는 것"이라고 비판했다.

다만 이날 본회의가 일주일 연기되면서 법사위 일정도 뒤로 미뤄졌다. 법사위 관계자는 "오는 12일 회의 진행 이야기가 나온다"고 전했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



