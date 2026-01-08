본문 바로가기
"'탈팡' 피해 소상공인 목소리 듣는다" 소공연, 신고센터 개설

이서희기자

입력2026.01.08 12:00

쿠팡 사태 소상고인 피해 신고센터
소공연 공식 누리집 통해 접수

소상공인연합회는 중소벤처기업부와 함께 '쿠팡 사태 소상공인 피해 신고센터'를 운영한다고 8일 밝혔다.

소상공인연합회. 소공연

최근 소비자들 사이에서 '쿠팡 탈퇴' 움직임이 확산하면서 입점 소상공인들의 매출 감소 우려가 커지는 상황이다. 소공연은 공식 누리집에 신고센터를 열고 피해 상황을 체계적으로 파악할 예정이다.


신고센터는 온라인 창구로 운영되며, 매출 감소 등 직간접적 피해를 본 소상공인은 누구나 접수할 수 있다.

아울러 회원사 및 지역연합회 등을 통해 쿠팡 사태 관련 피해 조사도 실시한다. 중기부는 해당 조사 결과를 바탕으로 쿠팡 입점 업체들의 현황을 파악하고, 지원방안을 마련할 계획이다. 접수 사례들은 모두 '쿠팡 사태 범정부 TF'에 공유돼 정부 차원의 대응 방안을 강구할 예정이다.


송치영 소공연 회장은 "쿠팡 사태가 벌어진 지 두 달째로 접어들고 있는데도 누구 하나 책임지는 사람이 없어 쿠팡 입점 소상공인들의 고통은 극에 달한 상황"이라며 "소상공인 대표단체가 직접 나서 쿠팡 입점 소상공인들의 피해를 신청받아 중기부에 전달하고 범정부 차원의 대응 방안을 모색한다는 데 큰 의미가 있다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
