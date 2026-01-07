본문 바로가기
광주시·교육청, 행정통합 맞물린 교육통합 논의 착수

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.07 17:12

공동선언 통해 추진협의체 참여
특별법 교육현안 검토 합의

광주시와 광주시교육청이 광주·전남 행정통합 추진 흐름에 발맞춰 교육 분야 통합 논의에 공식 착수했다.


광주시와 광주시교육청은 7일 오후 시청 비즈니스룸에서 간담회를 열고, 광주·전남 행정통합에 따른 교육 통합 필요성을 공유하며 '광주·전남 대통합 성공과 교육혁신을 위한 공동선언문'을 발표했다.

'광주·전남 대통합 성공과 교육혁신을 위한 공동선언문'. 광주시 제공

이날 간담회에는 두 기관은 지역 소멸 위기를 극복하고 미래 성장 기반을 마련하기 위해 (가칭) 광주전남특별시 출범이 시대적 과제라는 데 뜻을 같이했다.

공동선언문에는 광주시교육청이 광주·전남 행정통합 취지에 공감하고, 통합특별시의 안정적 출범을 위해 광주시와 긴밀히 협력한다는 내용이 담겼다. 또 교육청이 '광주·전남 행정통합 추진협의체'에 참여해 교육 분야 현안을 특별법안 작성·검토 과정에서 함께 논의하기로 했다.


또 통합 과정에서 교육 현장의 의견을 반영하고, 시민이 체감할 수 있는 교육 혁신과 미래 인재 양성을 위해 협력을 이어가기로 했다. 간담회에서는 행정통합 추진에 따른 교육자치 운영 방안과 제도적 보완 필요성에 대한 의견도 오갔다.


이 교육감은 "지방소멸 문제와 국정과제에 대한 공감대 속에서 행정통합의 정당성이 확보됐다"며 "교육 분야 논의가 많은 만큼 광주시와 협력해 하나씩 풀어가겠다"고 말했다.

강 시장은 "행정통합 과정에서 교육 문제에 대한 관심이 컸다"며 "교육청과의 논의가 시의적절하게 이뤄진 만큼, 통합이 시·도민 삶의 질을 높이는 방향으로 이어지길 바란다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
